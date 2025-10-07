KRAJ VELIKE KARIJERE! Legendarni Argentinac otišao u penziju

Argentinski košarkaš Karlos Delfino saopštio je da je završio igračku karijeru, preneo je danas Jurohups.

Foto: Profimedia

Delfino (43) je prethodne dve sezone igrao za klub Benedeto Ćento u drugoj italijanskoj ligi.

On je ranije igrao za Pezaro, Fortitudo iz Bolonje, Torino, Baskoniju, Boku juniors, Milvoki, Hjuston, Himki, Toronto, Detroit, Ređo Kalabriju i Santa Fe.

Tokom prošle sezone prosečno je beležio 11 poena, 2,8 skokova i 2,1 asistenciju po meču za ekipu Benedeta.

Sa reprezentacijom Argentine osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2004. godine u Atini, kao i bronzu na OI u Pekingu 2008. On je sa Argentinom osvojio dve zlatne medalje i jedno srebro na FIBA Amerikupu.

