Košarka

HEROJ! Polonara se oglasio nakon uspešne transplatacije

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 18:12

Italijanski košarkaš Akile Polonara je podvrgnut uspešnoj transplataciji koštane srži, nakon što mu je u junu dijagnostikovana leukemija.

ХЕРОЈ! Полонара се огласио након успешне трансплатације

Foto:Printskrin/Instagram/ilpupazzo33

- Sve je u redu sa transplatacijom - napisao je Polonara u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Pre ove bolesti, Polonara je uspešno ozdravio od raka testisa i čak uspeo da se vrati profesionalnoj košarci.

