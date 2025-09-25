HEROJ! Polonara se oglasio nakon uspešne transplatacije

Italijanski košarkaš Akile Polonara je podvrgnut uspešnoj transplataciji koštane srži, nakon što mu je u junu dijagnostikovana leukemija.

Foto:Printskrin/Instagram/ilpupazzo33

- Sve je u redu sa transplatacijom - napisao je Polonara u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Pre ove bolesti, Polonara je uspešno ozdravio od raka testisa i čak uspeo da se vrati profesionalnoj košarci.

