HEROJ! Polonara se oglasio nakon uspešne transplatacije
Italijanski košarkaš Akile Polonara je podvrgnut uspešnoj transplataciji koštane srži, nakon što mu je u junu dijagnostikovana leukemija.
- Sve je u redu sa transplatacijom - napisao je Polonara u objavi na društvenoj mreži Instagram.
Pre ove bolesti, Polonara je uspešno ozdravio od raka testisa i čak uspeo da se vrati profesionalnoj košarci.
