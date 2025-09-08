ŠOKANTAN OBRT: Svetislav Pešić ostaje selektor košarkaške reprezentacije Srbije!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, pojavila se informacija da je smenjen selektor "orlova" Svetislav Pešić. Ona, međutim, ne odgovara istini - ističe se u saopštenju srpske kuće košarke.

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Da "Pešić više nije selektor košarkaša Srbije" objavila je agencija Tanjug ovog ponedeljka, u popodnevnim satima.

Uz tu rečenicu, informacija je sadržala i sledeću:



"Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka.

A onda se oglasio KSS, čije saopštenje prenosimo u celosti:

"Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.

Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra 2025. godine. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati rezultat sa Evropskog prvenstva i doneti odluku koja je u interesu srpske košarke i našeg nacionalnog tima.

KSS stoji iza selektora Pešića koji je doneo poslednje dve zlatne medalje naše repezentacije, predvodio Srbiju do odličja na prethodna dva takmičenja i vratio kult reprezentacije i veru navijača.

Košarkaški savez Srbije apeluje na sve medije da informacije u vezi sa radom Saveza i reprezentacije pre objavljivanja provere kod zvaničnih izvora, kako bi se izbegle dezinformacije koje mogu da nanesu štetu srpskoj košarci.

KSS će i ubuduće blagovremeno i transparentno obaveštavati javnost o svim relevantnim odlukama i aktivnostima", ističe se u saopštenju.

Pa opet, ako je suditi po srpskim medijima, izgleda da je već poznat i Pešićev naslednik na klupi Srbije, onog dana kada iskusni stručnjak ne bude više bio na toj funkciji...

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara