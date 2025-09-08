ŠOKANTAN OBRT: Svetislav Pešić ostaje selektor košarkaške reprezentacije Srbije!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, pojavila se informacija da je smenjen selektor "orlova" Svetislav Pešić. Ona, međutim, ne odgovara istini - ističe se u saopštenju srpske kuće košarke.
Da "Pešić više nije selektor košarkaša Srbije" objavila je agencija Tanjug ovog ponedeljka, u popodnevnim satima.
Uz tu rečenicu, informacija je sadržala i sledeću:
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
"Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka.
A onda se oglasio KSS, čije saopštenje prenosimo u celosti:
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
"Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.
Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra 2025. godine. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati rezultat sa Evropskog prvenstva i doneti odluku koja je u interesu srpske košarke i našeg nacionalnog tima.
KSS stoji iza selektora Pešića koji je doneo poslednje dve zlatne medalje naše repezentacije, predvodio Srbiju do odličja na prethodna dva takmičenja i vratio kult reprezentacije i veru navijača.
Košarkaški savez Srbije apeluje na sve medije da informacije u vezi sa radom Saveza i reprezentacije pre objavljivanja provere kod zvaničnih izvora, kako bi se izbegle dezinformacije koje mogu da nanesu štetu srpskoj košarci.
KSS će i ubuduće blagovremeno i transparentno obaveštavati javnost o svim relevantnim odlukama i aktivnostima", ističe se u saopštenju.
Pa opet, ako je suditi po srpskim medijima, izgleda da je već poznat i Pešićev naslednik na klupi Srbije, onog dana kada iskusni stručnjak ne bude više bio na toj funkciji...
Ne propustite!
ŠTA ĆU SADA? Isplivao snimak Svetislava Pešića dok Srbija ide u propast (VIDEO)
ZVANIČNO! Evo koje mesto je osvojila Srbija na Evrobasketu
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta je Nikola Jokić uradio posle debakla Srbije na Evrobasketu"
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
08. 09. 2025. u 16:03
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
08. 09. 2025. u 15:07
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)