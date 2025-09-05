KAKVO VEČE BASKETAŠA: Srbija pobedila Italiju na Evropskom prvenstvu
Basket 3x3 reprezentacija Srbije pobedila je danas u Kopenhagenu selekciju Italije rezultatom 21:15, u meču prvog kola grupe A Evropskog prvenstva.
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Strahinja Stojačić sa sedam poena, dok je Nenad Nerandžić postigao šest. Marko Branković je ubacio pet poena, a Nemanja Barać tri.
U selekciji Italije istakao se Amedeo dela Vale sa šest poena, a Rafael Gaspardo je postigao četiri.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Baketaši Italije su ranije danas u grupi A pobedili Švajcarsku rezultatom 23:20.
Poslednji meč u grupi A igraće večeras od 19.40 časova Srbija i Švajcarska nakon čega će biti poznato koje dve reprezentacije prolaze u četvrtfinale.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
Sport je zadesila tragedija.
05. 09. 2025. u 15:51
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)