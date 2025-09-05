Košarka

KAKVO VEČE BASKETAŠA: Srbija pobedila Italiju na Evropskom prvenstvu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 09. 2025. u 19:41

Basket 3x3 reprezentacija Srbije pobedila je danas u Kopenhagenu selekciju Italije rezultatom 21:15, u meču prvog kola grupe A Evropskog prvenstva.

Foto: Jutjub / FIBA

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Strahinja Stojačić sa sedam poena, dok je Nenad Nerandžić postigao šest. Marko Branković je ubacio pet poena, a Nemanja Barać tri. 

U selekciji Italije istakao se Amedeo dela Vale sa šest poena, a Rafael Gaspardo je postigao četiri.

Baketaši Italije su ranije danas u grupi A pobedili Švajcarsku rezultatom 23:20.

Poslednji meč u grupi A igraće večeras od 19.40 časova Srbija i Švajcarska nakon čega će biti poznato koje dve reprezentacije prolaze u četvrtfinale.

