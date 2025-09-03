Košarka

FENERBAHČE SE PONOVO POJAČAVA "PREKO BARE": Šampion Evrope doveo novog Amerikanca

Filip Milošević

03. 09. 2025. u 18:16

Američki košarkaš Armando Bakot potpisao je za Fenerbahče, saopštio je danas osvajač Evrolige.

ФЕНЕРБАХЧЕ СЕ ПОНОВО ПОЈАЧАВА ПРЕКО БАРЕ: Шампион Европе довео новог Американца

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno, 208 centimetara visok Bakot (25) je sa čelnicima kluba iz Istanbula potpisao jednogodišnji ugovor.

Bakot je prethodne sezone igrao u američkoj Dži ligi za Memfis Hasl. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost