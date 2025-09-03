FENERBAHČE SE PONOVO POJAČAVA "PREKO BARE": Šampion Evrope doveo novog Amerikanca
Američki košarkaš Armando Bakot potpisao je za Fenerbahče, saopštio je danas osvajač Evrolige.
Kako je saopšteno, 208 centimetara visok Bakot (25) je sa čelnicima kluba iz Istanbula potpisao jednogodišnji ugovor.
Bakot je prethodne sezone igrao u američkoj Dži ligi za Memfis Hasl.
