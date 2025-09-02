BURNO NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Luka Dončić se "naljutio" i odveo FRANCUSKU u osminu finala Evrobasketa (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske svoj poslednji meč prve faze Evropskog prvenstva u košarci, a pred taj duel, pred rasplet u našoj grupi, bilo prilično zanimljivo u megdanu pretposlednjeg kola grupe D.
U njemu su se sastali Slovenija i Island, timovi koji pred ovaj susret nisu izborile nokaut fazu.
Slovenci nisu jer su prvenstvo počeli porazima od Poljske i Francuske (pa dobili Belgiju), a Islanđani jer su sva tri dosadašnja nastupa okončali porazima (Izrael, Belgija, Poljska).
Pa opet, upravo su islandski košarkaši prilično impresivno odigrali prvo poluvreme, u kome su Luku Dončića zaustavili na, za njega skromnih, devet poena (svega dva u drugoj deonici) i tri lične greške.
Ali, kada su se timovi vratili iz svlačionica posle velikog predaha, Dončić se razgoropadio.
Samo u trećoj deonici ubacio je deset poena, pomogavši Slovencima da se odvoje na 57:44, čime su utrli put ka svojoj novoj pobedi, time i plasmanu u osminu finala Evrobasketa.
Ona je i potvrđena trijumfom rezultatom 87:79.
Dončićeva statistika je na kraju glasila: 26 poena (šut za dva 6/12, trjoke skromnih 2/10, slobodna bacanja 8/11), sedam skokova, četiri asistencije, tri osvojene lopta i jedna blokada. "Prvi pratilac" bio mu je Aleksej Nikolić sa 17 poena.
Kod Islanđana je košgeterski zabrlistao Martin Hemanson, postigao je 22 poena, uz šest asistencija, četiri skoka, ali i sedam izgubljenih lopti. Po 11 poena dali su Trigvi Hlinason, Kristin Palson i Jon Aksel Gudmundson.
Ovom pobedom, Dončić i saigrači ne samo da su sebi obezbedili prolazak dalje, već su tamo "poveli" i Francuski, čak i pre njenog večerašnjeg meča sa jednim od domaćina šampionata, Poljskom.
Islanđani su i definitivno izgubili sve šanse da se plasiraju u nokaut fazu, ali i Belgijanci, jer u najboljem slučaju po njih - mogu da završe prvu rundu sa istim brojem pobeda kao Slovenija, ali su od nje izgubili u međusobnom duelu.
Tabela grupe D:
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
---
