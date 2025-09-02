BURNO NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Luka Dončić se "naljutio" i odveo FRANCUSKU u osminu finala Evrobasketa (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske svoj poslednji meč prve faze Evropskog prvenstva u košarci, a pred taj duel, pred rasplet u našoj grupi, bilo prilično zanimljivo u megdanu pretposlednjeg kola grupe D.

FOTO: FIBA.Basketball

U njemu su se sastali Slovenija i Island, timovi koji pred ovaj susret nisu izborile nokaut fazu.

Slovenci nisu jer su prvenstvo počeli porazima od Poljske i Francuske (pa dobili Belgiju), a Islanđani jer su sva tri dosadašnja nastupa okončali porazima (Izrael, Belgija, Poljska).

Pa opet, upravo su islandski košarkaši prilično impresivno odigrali prvo poluvreme, u kome su Luku Dončića zaustavili na, za njega skromnih, devet poena (svega dva u drugoj deonici) i tri lične greške.

Ali, kada su se timovi vratili iz svlačionica posle velikog predaha, Dončić se razgoropadio.

Samo u trećoj deonici ubacio je deset poena, pomogavši Slovencima da se odvoje na 57:44, čime su utrli put ka svojoj novoj pobedi, time i plasmanu u osminu finala Evrobasketa.

Ona je i potvrđena trijumfom rezultatom 87:79.

Dončićeva statistika je na kraju glasila: 26 poena (šut za dva 6/12, trjoke skromnih 2/10, slobodna bacanja 8/11), sedam skokova, četiri asistencije, tri osvojene lopta i jedna blokada. "Prvi pratilac" bio mu je Aleksej Nikolić sa 17 poena.

Kod Islanđana je košgeterski zabrlistao Martin Hemanson, postigao je 22 poena, uz šest asistencija, četiri skoka, ali i sedam izgubljenih lopti. Po 11 poena dali su Trigvi Hlinason, Kristin Palson i Jon Aksel Gudmundson.

Ovom pobedom, Dončić i saigrači ne samo da su sebi obezbedili prolazak dalje, već su tamo "poveli" i Francuski, čak i pre njenog večerašnjeg meča sa jednim od domaćina šampionata, Poljskom.

Islanđani su i definitivno izgubili sve šanse da se plasiraju u nokaut fazu, ali i Belgijanci, jer u najboljem slučaju po njih - mogu da završe prvu rundu sa istim brojem pobeda kao Slovenija, ali su od nje izgubili u međusobnom duelu.

Tabela grupe D:

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

