DŽABE I NAJNEVEROVATNIJI NAVIJAČI NA SVETU: Island ispustio istorijsku pobedu na Evrobasketu!

U onoj "D", umalo se desila istorijska, prva pobeda reprezentacije Islanda otkako se održavaju evropska prvenstva u košarci.

Island je, naime, u 2. kolu Evrobasketa, imao u šaci Belgiju - ali je u završnici ispustio prednost koju je imao maltene ceo meč.

U 35. minutu semafor je pokazivao 62:55 za Islanđane, a pet minuta kasnije, posle serije njihovih rivala od 16:2, konačan rezultat glasio je 71:64 za Belgiju.

Islanđani su pritom imali najneverovatniju publiku, jer su brojne mame na ovo vikend-putovanje na šampionat Evrope povele - bebe.

Stvarno.

They may be little, but Iceland’s special support team is bringing BIG love today 🥹🇮🇸#EuroBasket x @kkikarfa pic.twitter.com/872wcuvd3R — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Na tribinama je bilo tako, a na parketu - islandska rapsodija, do poslednjih pet minuta.

Posle početnog poraza od Izraela, činilo se da će "vikinzi" da osvoje oba boda, ali...

Dvadeset poena rasoploženog Trigvija Hlinasona, 13 Elvara Fridriksona i 12 Martina Hermansona nisu bili dovoljni.

Trijumf su ostvarili Belgijanci, koje su košgeterski predvodili Emanuel Lekomt sa 16 poena i Žan-Mark Mvema sa 13, dok je Hans Vanvijn uz osam poena imao i deset skokova, dve asistencjie, blokadu i "krađu". Tako se Belgija "vratila u život" nakon teškog poraza od Francuske (64:92).

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

