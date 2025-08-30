DŽABE I NAJNEVEROVATNIJI NAVIJAČI NA SVETU: Island ispustio istorijsku pobedu na Evrobasketu!
Srbija i Letonija igraju derbi dana na Evrobasketu, ali zanimljivo je i u jednoj drugoj grupi.
U onoj "D", umalo se desila istorijska, prva pobeda reprezentacije Islanda otkako se održavaju evropska prvenstva u košarci.
Island je, naime, u 2. kolu Evrobasketa, imao u šaci Belgiju - ali je u završnici ispustio prednost koju je imao maltene ceo meč.
U 35. minutu semafor je pokazivao 62:55 za Islanđane, a pet minuta kasnije, posle serije njihovih rivala od 16:2, konačan rezultat glasio je 71:64 za Belgiju.
Islanđani su pritom imali najneverovatniju publiku, jer su brojne mame na ovo vikend-putovanje na šampionat Evrope povele - bebe.
Stvarno.
Na tribinama je bilo tako, a na parketu - islandska rapsodija, do poslednjih pet minuta.
Posle početnog poraza od Izraela, činilo se da će "vikinzi" da osvoje oba boda, ali...
Dvadeset poena rasoploženog Trigvija Hlinasona, 13 Elvara Fridriksona i 12 Martina Hermansona nisu bili dovoljni.
Trijumf su ostvarili Belgijanci, koje su košgeterski predvodili Emanuel Lekomt sa 16 poena i Žan-Mark Mvema sa 13, dok je Hans Vanvijn uz osam poena imao i deset skokova, dve asistencjie, blokadu i "krađu". Tako se Belgija "vratila u život" nakon teškog poraza od Francuske (64:92).
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
