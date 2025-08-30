Košarka

DŽABE I NAJNEVEROVATNIJI NAVIJAČI NA SVETU: Island ispustio istorijsku pobedu na Evrobasketu!

Srbija i Letonija igraju derbi dana na Evrobasketu, ali zanimljivo je i u jednoj drugoj grupi.

ЏАБЕ И НАЈНЕВЕРОВАТНИЈИ НАВИЈАЧИ НА СВЕТУ: Исланд испустио историјску победу на Евробаскету!

FOTO: FIBA.Basketball

U onoj "D", umalo se desila istorijska, prva pobeda reprezentacije Islanda otkako se održavaju evropska prvenstva u košarci.

Island je, naime, u 2. kolu Evrobasketa, imao u šaci Belgiju - ali je u završnici ispustio prednost koju je imao maltene ceo meč.

U 35. minutu semafor je pokazivao 62:55 za Islanđane, a pet minuta kasnije, posle serije njihovih rivala od 16:2, konačan rezultat glasio je 71:64 za Belgiju.

Islanđani su pritom imali najneverovatniju publiku, jer su brojne mame na ovo vikend-putovanje na šampionat Evrope povele - bebe.

Stvarno.

Na tribinama je bilo tako, a na parketu - islandska rapsodija, do poslednjih pet minuta.

Posle početnog poraza od Izraela, činilo se da će "vikinzi" da osvoje oba boda, ali...

Dvadeset poena rasoploženog Trigvija Hlinasona, 13 Elvara Fridriksona i 12 Martina Hermansona nisu bili dovoljni.

Trijumf su ostvarili Belgijanci, koje su košgeterski predvodili Emanuel Lekomt sa 16 poena i Žan-Mark Mvema sa 13, dok je Hans Vanvijn uz osam poena imao i deset skokova, dve asistencjie, blokadu i "krađu". Tako se Belgija "vratila u život" nakon teškog poraza od Francuske (64:92).

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

