"DELIJE" U ŠOKU: Legenda Zvezde napustila klub!
Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde, Branko Lazić, više nije košarkaš crveno-belih.
Klub sa Malog Kalemegdana je objavio da legendarni košarkaš završava svoju epizodu u voljenom timu nakon 14 godina.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)