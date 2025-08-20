Košarka

ŠOK ZA BOSNU I HERCEGOVINU! FIBA "zabranila" NBA igraču da nastupi na Evrobasketu

Новости онлине

20. 08. 2025. u 09:52

LOŠE vesti za Bosnu i Hercegovinu pred start Evrobasketa.

Foto: AP

Kada je selektor Adis Bećiragić saopštio širi spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće Evropsko prvenstvo, na njemu su se našla dvojica stranaca.

Jedan je Havijer Kastaneda, a drugi Luka Garza. FIBA nije dozvolila Bosni i Hercegovini da Luku Garzu registruje kao domaćeg košarkaša, pošto mu je otac Amerikanac.

Frenk Garza je najavio da će tužiti FIBA zbog te odluke, a sada je selektor Bećiragić rekao da Luka neće biti na finalnom spisku i da je Kastaneda potrebniji njihovoj reprezentaciji.

"Garza bi želeo da igra bez ikakve sumnje, ali u našoj konfiguraciji je potreban plej. Pogotovo koji može da pogodi sa distance i pomogne našem napadu. Od početka je bilo to da on neće biti tu. Samo u slučaju da se nešto desi sa Kastanedom, ali ovo je naša prva opcija", rekao je selektor BiH Adis Bećiragić.

Garza igra centra ili krilnog centra, a tu je reprezentacija Bosne i Hercegovine već dovoljno snažna sa Jusufom Nurkićem, Kenanom Kamenjašom i Amarom Alibegovićem.

Evrobasket se 2025. godine održava u četiri države: Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru. Selekcija Bosne će igrati u Limasolu zajedno sa reprezentacijama Grčke, Italije, Španije, Gruzije i domaćina Kipra.

Turnir počinje 27. avgusta i traje do 14. septembra. Finalni deo turnira održaće se u Rigi.

