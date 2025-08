MINISTAR GAJIĆ UGOSTIO GARBAHOSU: Predsednik FIBA Evropa podržao srpsku profesionalnu košarkašku ligu

Ministar sporta Zoran Gajić sastao se sa predsednikom FIBA Evrope Horheom Garbahosom, kao i potpredsednikom KSS za finansije i marketing i direktorom seniorske reprezentacije Srbije, Filipom Sunturlićem i potpredsednikom za mušku košarku Nenadom Krstićem, objavio je danas KSS.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO SPORTA/ NEDA MILETIĆ

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar u ministarstvu sporta Marko Kešelj, šef kabineta Jovan Knežević i pomoćnik ministra Dejan Bojović.

Garbahosa je, zajedno sa generalnim sekretarom FIBA Evrope Kamilom Novakom, prisustvovao završnici Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina, koje je održano u Beogradskoj areni.

"Čestitam KSS na sjajnoj organizaciji U18 EP. Sve je funkcionisalo besprekorno. Na raspolaganju su bili Beogradska arena, hotel, transport je bio sjajan. To nije uobičajeno, ali to je standard koji želimo da postavimo u FIBA Evropi. Bio sam širom Starog kontinenta i nivo organizacije je sjajan, ali da budem iskren, uz dužno poštovanje drugim zemljama, ovo je najbolje organizovan šampionat za mlađe selekcije koji smo imali do sada i vaša zemlja je postavila letvicu visoko. Novo rukovodstvo KSS, na čelu sa predsednikom Nebojšom Čovićem, je mnogo toga uradilo u poslednjih osam meseci i mi podržavamo sve njihove projekte koje su započeli", rekao je Garbahosa.





Gajić je istakao da je Srbija ponosna što je bila domaćin Evropskog juniorskog prvenstva u Beogradu.

"Izuzetno smo zadovoljni i zbog pohvala i pozitivnih utisaka koje najviši predstavnici FIBA Evrope nose iz našeg glavnog grada. Ministarstvo sporta je pružilo punu podršku KSS u realizaciji ovog značajnog projekta i nastavićemo da budemo pouzdani partneri u svim budućim inicijativama", izjavio je Gajić.

Garbahosa je razgovarao sa ministrom Gajićem i o izložbi Ekspo 2027 Beograd i sa zadovoljstvom prihvatio učešće evropske Kuće košarke.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu