EVROBASKET? Evo šta je Nikola Jokić rekao o igranju za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu

NIKOLA Jokić je završio sezonu, osakaćeni Denver nije mogao da pruži jači otpor Oklahomi, koja je i glavni favorit za NBA prsten.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, nema mnogo plača u Koloradu, Nagetsi su pokazali i dalje da spadaju u sami krem NBA košarke, a ono šton najviše zanima nas u Srbiji je da li će Nikola Jokić igrati na Evropskom prvenstvu.

Trostruki MVP nije mogao još da pruži odgovor na to pitanje, rekavši da će tu odluku da donese u narednim danima. Kada popije mnogo piva.

- Mislim da su me Olimpijske igre učinile još boljim. Igrao sam za svoju zemlju, sa drugim igračima, pod "drugačijim" pravilima i to me je zaisa učinilo još boljim igračem. Dolazi Evrobasket, moram da donesem odluku oko toga, moram da razgovaram sa trenerima i glavnim igračima u reprezentaciji. Videćemo, ali u sledećih nekoliko dana će verovatno biti mnogo piva", rekao je Jokić uz karakterističan osmeh.

Srbija na ovogodišnjem prvenstvu Evrope igra u grupi A zajedno sa domaćinom Letonijom, Turskom, Estonijom, Češkom i Portugalijom, a na kontinentalni šampionat dolazi kao svetski vicešampion i bronzana sa prošlogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu.