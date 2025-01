"OTIŠAO JE NAJBOLJI OD NAS"! Srbija se oprostila od velikog DRAŽENA PRAJE DALIPAGIĆA: "U Boston nije hteo zbog Jugoslavije"

Komemoracija povodom smrti jugoslovenskog košarkaša Dražena Dalipagića održana je danas u Skupštini grada Beograda, uz prisustvo brojnih velikih sportskih imena koji su došli da odaju počast legandarnom "Praji".

Foto: M.Vukadinović

Dalipagić, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Jugoslavije i KK Partizan, osvajač 12 medalja sa velikih takmičenja, evropski, svetski i olimpijski šampion preminuo je pre tri dana u 74. godini.

Na komemoraciji su, uz porodicu, prisustvovali najvažniji ljudi srpske i jugoslovenske košarke i sporta uopšte, od saigrača Dragana Kićanovića, Zorana Slavnića, Dragana Todorića, Miška Marića, Ratka Radovanovića i Željka Jerkova do selektora Svetislava Pešića, prvog čoveka Evrolige Dejana Bodiroge, predsednika KSS Nebojše Čovića, predsednika OKS Božidara Maljkovića, do Predraga Danilovića, Aleksandra Đorđevića, Željka Obradovića, Zorana Savića, i drugih.

Foto: M.Vukadinović

U ime porodice okupljenima se obratio čuveni trener Duško Vujošević.

"Svesni smo da je otišao jedan od najboljih od nas. Znamo sve o njemu, sa 19 godina je imao sreću da dođe u Partizan kod Ranka Žeravice i tada je košarka počela da izlazi u prvi plan, uz fudbal i vaterpolo. U njemu je bio košarkaški DNK i tad je počeo da se stvara kult Partizana. Bio je pošten i skroman, fantastičan čovek, sigurno jedan od najboljih košarkaša Evrope ikad. Bio je veliki Jugosloven, nikada to nije krio, teško je podneo sve što se desilo u zemlji, a koliko ju je voleo govori i to da nije ostao u Bostonu jer bi izgubio pravo da igra za reprezentaciju. Siguran sam da bi bio najbolji strelac NBA lige sve do Majkla Džordana", istakao je Vujošević.

Takođe, obratio se i dugogodišnji prijatelj menadžer Andrea Fadini.

"Italija je zemlja u kojoj je Dalipagić ostavio dubok trag i vest o njegovoj smrti duboko je potresla sve ljubitelje košarke. O tome govori i objava na drugoj strani lista "Korijera delo sport", što je retkost. Uvek je igrao na severu Italije, verujem zbog blizine Beograda, ali i zbog toga što su ljudi iz tog dela bili opčinjeni jugoslovenskom košarkom, kao i Dalipagićem. Verujem da bi se ljutio na nas da vidi ovaj skup, ali odlučio sam da ga ovaj put ne poslušam", istakao je Fadini.

Predsednik KSS Nebojša Čović rekao da je pre nekoliko nedelja kada je video Praju u bolnici Dragiša Mišović znao da vodi najvažniju bitku, ali da je verovao da nije poslednja.

"Zadužio si nas mnogo, rekao si da ne možeš više, ali verovao sam da kao ponosni Hercegovac možeš da dobiješ i tu bitku. Ima li nekoga da ne zna ko si bio? Ne verujem, svi znaju da si obeležio jednu od najsjajnih epoha košarke na ovim prostorima, idol svima, a na kraju opet porodičan čovek. Legende ne mogu da odu. Hvala ti na svemu", istakao je Čović.

Foto: M.Vukadinović

Na komemoraciji su prisustvovali i čelni ljudi FK Partizan predvođeni Predragom Mijatovićem, delegacija FŠ sa generalnim sekretarom Brankom Radujkom i selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, legendarni fudbaler Zvezde Dušan Savić i drugi.

Dalipagić će biti sahranjen danas u 13.15 sati na Novom groblju u Beogradu.