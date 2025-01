"NE ZNAM KAKO DA POMOGNEM": Trinkijeri očajan posle poraza od Fenerbahčea

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Žalgiris rezultatom 98:86 u 22. kolu Evrolige.

Andrea Trinkijeri foto: D. Stjepanović

Izabranicima Andree Trinkijerija nije pomogla ni sjajna igra Alena Smailagića koji je ubacio 19 poena u drugoj četvrtini, a Trinkijeri je govorio potpuno iskreno.

Trener Žalgirisa, Andrea Trinkijeri bio je tužan i razočaran nakon poraza od Fenerbahčea.

- Igrati fizičku košarku na ovom nivou i šutnuti 14 slobodnih bacanja, a protivnik 32. Ne znam kako da pomognem svom timu. Napadali smo, napadali i ne znam kako da im pomognem. Ovaj nivo kontakta. Mi trpimo dosta udaraca. Možda je to do načina na koji tražimo faulove, pogledajte šta radi Hejs-Dejvis, a on je šutnuo 11 slobodnih bacanja. Neki su i bili faulovi. Kada vidim kako ide u reket. Moj cilj je da radimo i budemo bolji, ali ne mogu da radim sve ostalo za nas - rekao je Trinkijeri.

FOTO: EPA

Posebno je istakao situaciju sa Lonijem Vokerom, koji je, prema njegovim rečima, odigrao ključnu ulogu kao kreator igre, zabeleživši šest asistencija uprkos agresivnom pritisku protivničke ekipe. Međutim, Voker je naišao na probleme sa dosuđenim ofanzivnim faulovima.

- U ključnom momentu imate Lonija Vokera. Danas je bio sjajan kreator igre i zabeležio je šest asistencija jer su ga snažno markirali. Bilo je puno držanja, puno fizičke igre, a zatim pokuša da se oslobodi, i onda dobije ofanzivni faul. Pokušao sam da razgovaram sa sudijama. Dobio sam dve tehničke greške. To je njihov posao. Žao mi je zbog toga. Nikada nije lično, ali svoj posao shvatam vrlo ozbiljno. Želim da pomognem svojim igračima, da ih zaštitim. Možda poruka glasi da nismo dovoljno dobri, pa ćemo postati bolji - rekao je Trinkijeri.

