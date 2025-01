"MOŽE DA IRITIRA" Poznati trener žestoko udario po jednom košarkašu Partizana

ISKUSNI košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije štedeo kritika na račun jednog košarkaša Partizana.

Dva od dva ima Partizan u duplom kolu, a ona u Milanu bila je posebno impresivna za navijače.

- Odmah se pitam šta je bilo u prvom delu sa Asvelom i Milanom kod kuće, obe izgubljene. Bilo 20.000 ljudi, 22.000 ljudi, izgleda da godi više gostima, nego nama. Partizan ima više dobijenih na strani, neverovatno. Međutim, to toliko pali više goste nego naše domaće igrače, kada je krenula ova turneja, rekao sam da treba Partizan da dobije dve utakmice od tri, uspeo je da dobije na jedan način impresivan, dominantan, rekao je Đurović pa posle detaljnije analizirao Asvel:

- Asvel je igrao bez Lovernja, De Kolo i Maledon su bili najslabiji što sam video, ali Partizan je bio odličan, agresivan, hrabar, tu utakmicu je Lundberg odigrao dobro i mislim da je posle te utakmice malo bilo preterivanja, oduševljeni su bili navijači, ali morala se dobiti i druga utakmica, ona je bila reper gde je Partizan i ona je bila fantastična - dodao je u razgovoru za "Arenasport".

Onda se okrenuo hipotetičkim "šta bi bilo kada bi bilo" situacijama.

- Da je Milano pobedio, bio bi na 13 pobeda, a Partizan na 10, pošto je Partizan dobio sada se sve menja. Mi smo videli bacanje, skokove, šut, protok lopte i najinteligentnije moguće, deset sekundi pre kraja napada, da ide lopta kod Karlika i Brauna, igrali su jedan na jedan, fenomenalno. Ova utakmica je ostavila na mene mnogo jači utisak nego Asvel, bili su ubedljiviji, baš ubedljiviji. Ja mislim da treba da se napravi analiza igrača sada.

- U prvom poluvremenu je Armani dobio i rekao sam da Partizan ima šansu, igrali su dobro. Onaj Bolmaro što je pogodio trojke, nije mogao to da nastavi. Drugo poluvreme je Partizan dodao gas protiv Milana. Ovaj Karlik Džons je odigrao dva meča slabije, pa je počela sumnja, ali se vratio. Ovo što Braun radi, kada je pobeđivao sve utakmice, on je najstandardniji, Braun je kada se podele njih dvojica, imao fantastičan prodor u levu i desnu, mnogo jači je u levo. Najsigurniji je igrač Partizana, dok ovaj i levom i desnom, ali to mu ne smeta toliko. Braun je šut za tri poena imao neuporedivo jači, ovako za dva su isti. I jedan i drugi fantastično rade.

- Nije loš Karlik u odbrani, ali je Braun igrač takav da ima presečene lopte, kada visi meč i kada brani visokog igrača, uvali mu se u noge. Tu je procena beka kojeg čuva, ima dobar šut, u tom prilazu, rad noge mu je takav da krade lopte. To je što njega odvaja. Ja njega ne bih dao, mislim da je on jedan od najboljih, ne bih ga dao za Larkina ili Hauarda. U napadu šut koji ima Dejvis, to retko ko igra. Procente ima izvanredne, to treba protivnik da mu dozvoli da bi mogao da šute.

Imao je još šta da doda na račun Tajrika Džonsa

- Tajrik preteruje malo svojim busanjima, pumpanjem mišića pred publikom, ali to pali publiku, protivnika može da iritira, bio je dobar u skoku, vraćao je zicere, protiv Asvela je imao jedno od najatraktivnijih zakucavanja. Ali nema visine, nema tehnike. Pokuševskog još čekamo, mora da šansu koriste, Ajzeja Majk i Bonga su igrali 30 minuta zajedno, nisu da li nijedan koš, da je igrao Koprivica možda bi bilo bolje. Ali kada se dobije 20 razlike, onda se to ne govori toliko.

O Lakiću se malo zna, on je iz Zadra, roditelji su mu tamo, nije on neiskusan, nije nikad igrao Evroligu, ali očekujem više, njegov kvalitet su trojke, suviše je impresioniran, zato nije pogodio nijednu. Snažan je, igra dobru odbranu, očekujem od njega i više. O Lundbergu sam rekao, nekada ima šut 2/10, ali kada mu je rekao da Željko da ubaci, on je ubacio. E, onda kada to niko nije očekivao na devet i po metara od koša, šutnuo je, pogodio je. Kamera je odmah pokazala Mesinu, da li je moguće, gotovo je. Kada je to ušlo, ušlo se u razbijanje. Lundberg je jak, snažan, probija, nije kreativan, on je protiv Asvela ubacio ključne poene. Kada je Asvel imao šansu, mislim da smo analizirali sada sve igrače.

Dotakao se i povreda u crno-belom taboru.

- Bilo je da Bošnjaković nedostaje, da je desetkovan Partizan. Da je bio Vašington, Željko bi morao da ga stavi. Ne verujem da je tako. Dobar je igrač Vašington, sve je to u redu. Da je Vanja tu, pitanje je šta bi bilo, ne treba o tome pričati, da li bi odigrao tako kako je bilo. Ne kažem, Milano je igrao bez pet igrača, nije igrao Kozer najbolji šuter, Nibo prvi centar, još trojica. I niko nije rekao, Partizanu su falila trojica, niko nije rekao da je Milano desetkovan. Ne treba o tome pričati, bilo je u Zvezdi da nije bilo Bolomboja, Dobrića... Ne treba o tome pričati, to umanjuje vrednost onih koji igraju. Najbolji je tim onaj koji je na terenu.