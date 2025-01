"MI SMO TO HTELI, A NE MOŽE!" Petrušev analizirao poraz od Fenerbahčea, pa poslao poruku "delijama" pre duel sa Monakom

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u 22. kolu Evrolige, a pred ovaj duel govorio krilni centar crveno-belih Filip Petrušev.

FOTO: Tanjug/Marko Đoković/bs

Petrišev je najpre poručio da moraju što pre da zaborave utakmicu sa Fenerbahčeom.

- Nadam se da smo jutros ustali i zaboravili šta je bilo juče. Sledi možda i zahtevnija utakmica jer Monako po igračima jeste možda i bolja ekipa po individualnim kvalitetu. Biće teško zaustaviti igrače na lopti, Lojd, Okobo, Džejms – opasnost su po nas. To će biti glavno – odbrana na niovu, juče je to bilo najslabije, mora da izgleda mnogo bolje" - jasan je bio Petrušev.

Analizirao je problem u odbrani.

- Primamo blizu 100 poena u zadnje dve utakmice. Protiv Dubaija i preko 100. Tu smo pali i moramo da se dignemo, nemamo vremena za trening, više će to biti video priprema i analiza. Svako od igrača mora to da shvati i da ima individualni pristup - objasnio je on.

Istakao je i da se nada da će faktor navijača pomoći crveno-belima.

- Pitanje je kako će oni reagovati na punu Arenu – nadam se što lošije. Nadam se da će biti kao juče i bolje. Da ne bude nervoze, nego da nas guraju i kada ne ide. Mi smo isto ušli u nervozu juče jer smo hteli da se što pre vratimo, a to ne može. Moramo da budemo na nivou svih 40 minuta i samo tako možemo da pobedimo - naveo je reprezentativac Srbije.

Na samom kraju je prokomentarisao dobre rezultate Zvezde protiv Monaka poslednjih godina.

- Mislim da mi oni generalno leže kroz poslednji nekoliko sezona, barem se tako pokazalo. Ali ne samo ja, svi smo juče bili odsutni. Ključ će biti ta odbrana i iz nje ide napad gde ćemo moći da pokažemo talenat koji definitivno imamo - zaključio je krilni centar.

Meč je na programu u petak od 20 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu