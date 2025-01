TRENER DALASA NEMOĆAN: Nakon onoga što je uradio Jokić, čuveni strateg je rekao ovo o srpskom centru!

Košarkapi Denvera savladali su Dalas rezultatom 112:102 u NBA ligi, a Nikola Jokić je pružio još jednu maestralnu partiju sa 19 poena, 18 skokova i devet asistencija. Ovakva partija nije promakla ni treneru iz suparničkog tabora Džejsonu Kidu.

FOTO: Tanjug/AP

Trener Dalas maveriksa Džejson Kid u hvalospevima je govorio o Jokiću nakon duela

- On je najbolji na svetu. I kada promaši nađe način da dođe do ofanzivnog skoka i ispravi se. Najbolji je na svetu i zato protiv njega moramo da pokušamo nešto drugo - izjavio je Kid posle meča.

Dodao i je da je Jokić definitivno najbolji asistent među visokim igračima.

- On je jedan od najboljih u tome. Čak i kad promaši on nađe način da uhvati ofanzivni skok i vrati loptu u koš. Tako da to je nešto u čemu moramo da se potrudimo da budemo bolji, da razumemo šta da uradimo. On je najbolji na svetu, moramo da probamo nešto da mu oduzmemo. Danas je dosta dodavao - rekao je rekao je legendarni Amerikanac.

Podsetimo, srpski centar se nakon bolesti vratio na parket u meču protiv Dalasa i odmah pokazao zašto je među najboljima na svetu.

