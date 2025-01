HAOS U BASKONIJI! Trener Zvezde poludeo zbog onoga što su mu uradili Španci

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u četvrtak uveče kao gosti Baskoniju s rezultatom 75:73 u meču 19. kola Evrolige.

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga

Velika drama viđena je u Vitoriji. Minut i 37 sekundi pre kraja Baskonija je vodila 73:71, zatim je Hauard promašio šut za tri poena, a Kenan je izjednačio na 73:73 41 sekundu pre kraja. Hauard je zatim promašio zicer, a Kenan je pogodio za dva poena i postavio konačan rezultat tri sekunde pre kraja. Moneke je uz zvuk sirene imao šut za produžetak, ali nije pogodio.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je na samom kraju meča zatražio tajm-aut na samo tri sekunde do kraja i to odmah nakon što je i Pablo Laso tražio tajm-aut u svojoj Baskoniji.

Oko toga je i usledilo pitanje, koje je glasilo, da li je Sferopulos prisluškivao ono što je pričao Španac, što je uvredilo Grka na klupi Zvezde.

- Koliko godina ste u košarci? Iznenađen sam ovim pitanjem. Uradite to kad imate poena prednosti, onda uzmete tajm-aut. Proverio sam kakvi su na terenu, uzeo sam tajm-aut i video sam kako ćemo mi da igramo. Ako ne razumete košarku, to nije moja stvar. Vaše pitanje mene vređa, vaše pitanje mene vređa. Da, vređa me, jer ste rekli da sam slušao njihov tajm-aut, proverio sam ih na terenu, onda sam odredio svoj tim. Ne znam da li je prevod dobar. Zašto? To je deo taktike, vidim strukturu na terenu i čitam šta će oni uraditi u napadu, onda sam uzeo tajm-aut i rekao kako da igramo protiv toga.

- Ne, zato što je pitanje bilo da li ste uzeli zbog ovoga ili... Okej, povlačim sve, sve je dobro.

