"OVO JE NAJBITNIJI PERIOD..." Koprivica nije krio zabrinutost pred meč sa Fenerbahčeom

Košarkaši Partizana igraju vrlo važan meč u Beogradu protiv ekipe Fenerbahčea, a pred ovaj duel govorio je centar crno-belih Balša Koprivica.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Koprivica crno-belih istakao je da za Partizan sledi najvažniji deo sezone.

- Sada smo na polovini i ovo je najbitniji period za nas. Mislim da smo pretprošle sezone imali pobedu više i na kraju smo imali jako dobru završnicu. Imamo dug put... Mala je razlika na tabeli između timova i mislim da možemo mnogo postići u zavisnosti od toga kako budemo krenuli ovaj niz u januaru.

Mladi centar je rekao da je motivisan da nastavi da radi ne bi li dobijao više minuta.

- Ja sam uvek tu, spreman i radim na tome da zarađujem veću minutažu iz utakmice u utakmicu. Moji saigrači i trener to znaju i uvek sam spreman da pomognem ekipi.

Na samom kraju izneo je analizu Fenerbahčea.

- Smatramo da su oni jedina ekipa koja nas je baš pobedila ove sezone. Celu sezonu smo bili u minusu protiv njih. Izvrsno šutiraju trojke. Zaustaviti njihov šut je ključ. Fale im neki bekovi, ali to ne znači da su oslabljeni. Mislim da je to glavna stvar za sutrašnji meč. Setimo se da smo primili oko 20 trojki. To je na TV-u delovalo loše, mogu da zamislim kako je delovalo uživo. Mislim da je bila neka dekoncentracija u odbrani, nismo ispoštovali skauting i to je to.

Meč je na programu u petak od 20.30.

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.