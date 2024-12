"ŽAO MI JE...": Sportski direktor ABA lige oštro odgovorio Željku Obradoviću

Košarkaši Partizana poraženi su od Crvene zvezde u "večitom derbiju" u okviru ABA lige, a nakon meča vrlo oštru reakciju imao je strateg crno-belih Željko Obradović. Sada se oglasio i sportski direktor ABA Milija Vojinović lige i odgovorio Obradoviću.

- S obzirom da su procedure koje podrazumevaju propozicije takmičenja, a vezane su za minuli večiti derbi, još uvek aktuelne i u toku, u ovom trenutku sigurno ne mogu da otvaram tu temu i na bilo koji način utičem na zaključke i eventualne disciplinske postupke i odluke. Ono što mogu da kažem, jeste da mi je izuzetno žao, ako je gospodin Obradović, gotovo preko noći, stav o jednoj od najdražih titula u trofejnoj karijeri, sada promenio narativ o ABA ligi koju u skladu sa internim aktima operativno vodi menadžment, ali je u 100 procentom vlasništvu klubova i pod njihovom ingerencijom - rekao je Vojinović za "Sport Klub".

On je dodao šampion ABA lige im prednost u dobijanju pozivnice.

- Šampiona ABA lige već godinama ima prednost za dobijanje specijalna pozivnice Evrolige i to je status koji nam je potvrđen u svim razgovorima sa menadžmentom, ali i klubovima vlasnicima Evrolige. Iako takav status nema nijedna liga u Evropi, odnosno nijedna druga liga u Evropi nema bilo kakvu prohodnost ka Evroligi, smatramo da ABA liga, sa svim svojim kvalitetima i kao višedecenijski stabilni partner Evrolige, zaslužuje još bolji status i da on bude još preciznije definisan. Upravo sa tim ciljem, na poslednjoj skupštini koja je nedavno održana, klubovi su jednoglasno doneli odluku da se što pre započnu razgovori sa Evroligom i to je bez dileme najbolji put za zaštitu interesa ABA lige - ističe Vojinović.

Vojinović je sudije u ABA ligi ocenio i kao najbolje u evropskim okvirima.

- U situaciji kada postoje jasno propisana pravila i propisi, sigurno je bez osnova svaka priča o bilo kakvim različitim aršinima. Ipak morate da imate u vidu da je utakmica živa stvar i da se sam 'gejm menadžment' nalazi u rukama pre svega arbitara. Grešaka sigurno da ima, ali isto tako kada govorimo o sudijama ABA lige, ujedno govorimo i o najboljim sudijama Evrolige. Da ne ističemo sada kako već godinama ABA liga ima ubedljivo najveći broj sudija u Evroligi i da su nezaobilazni učesnici fajnal-forova i finala, uzmimo samo poslednji večiti derbi. Delegirane su sudije koje su ove sezone delile pravdu na nekim od derbija Evrolige, odnosno svojim znanjem i iskustvom pokazali da imaju sve što je potrebno da iznesu sve ono što sa sobom nosi večiti derbi - kazao je Vojinović.

Podsetimo, trener Partizana Željko Obradović je na konferenciji za medije javno kritikovao organizaciju ABA lige, kao i sudije.

