"TO JE NAJVAŽNIJE": Janis Sferopulos imao šta da kaže nakon pobede Zvezde nad Makabijem

KOŠARKAŠI Crvene zvezde savladali su Makabi u 17. kolu Evrolige. Beogradski tim slavio je rezultatom 81:73. Nakon meča Janis Sferopulos sumirao je svoje utiske.

FOTO: Tanjug/Marko Đoković/bs

Grčki stručnjak bio je zadovoljan izdanjem svojih pulena.

- Ovo je važna pobeda za nas. Makabi nije tim koji možete lako da dobijete. Imaju talentovan sastav. Pokazali su to u drugom poluvremenu. Bili su motivisani, brzi, ali sam srećan kako smo reagovali na njihov pritisak. Zaslužili smo pobedu. Duh, dobra odbrana krasili su naše igrače. Izgubili smo koncentraciju u trećoj četvrtini. Došli smo potom ponovo do dvocifrene prednosti, igrali smo pametno, to je najvažnije, Rekao je Sferopulos.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.