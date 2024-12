"LUKA DONČIĆ JE TIPIČAN SRBIN"! Ceo svet bruji o izjavi zvezde Golden Stejta

Košarkaši Dalasa pobedili su prošle noći na gostujućem terenu u San Francisku Golden Stejt 143:133.

Foto: EPA

Maveriksi su tako zabeležili 17. trijumf ove sezone u NBA ligi, a susret u San Francisku bio je istorijski jer je na ovom meču unačeno najviše trojki u istoriji NBA, ukupno 48! Voriorsi su ubacili 27 trojki iz 54 pokušaja, dok su Mavsi šutirali 21/41 za tri poena.

Dalas je do pobede predvodio slovenački internacionalac Luka Dončić sa 45 poena (10/12 za dva, 6/11 za tri, 7/9 slobodna bacanja, 13 asistencija i 11 skokova.

Posle meča, igrači Golden Stejta su imali samo reči hvale za Luku, a najzanimljiviju izjavu dao je Grin.

- Tipičan Srbin! Nije on Srbin, već Slovenac, ali to vam je to. Oni se tako nonšalantno ponašaju", rekao je Grin i nastavio:

- Pogodite težak šut i krenete da pričate samo kad on živne, ali većinu vremena je u fazonu 'Eh...'. Hladnokrvno vam razbija gu*icu. Ali, uvek je zabavno nadmetati se sa Lukom".

Dončić se, sa druge strane, osvrnuo na neverovatan učinak i čak 48 postignutih trojki sa obe strane – jedne po minutu.

- Niko nije mogao da promaši. Bila je zabavna utakmica. Mnogo pogodaka, ali je bilo i tvrdo", kazao je Dončić.

Dalas je treći u Zapadnoj konferenciji sa 17 pobeda i devet poraza, a Golden Stejt je sedmi u istoj konferenciji sa 14 pobeda i 11 poraza.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.