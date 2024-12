"PARTIZAN ILI CRVENA ZVEZDA?" Najatraktivnija voditeljka Evrolige otkrila za koga navija

Turska voditeljka i novinarka Deniz Aksoj bila je gost Srbije i izveštavala je sa nedavno odigranog večitog derbija u Evroligi između Crvene zvezde i Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

Ona je nakon meča gostovala na Jutjub kanalu KLS, gde je pričala o srpskoj košarci, veličala naš narod i zemlju, te i otkrila koga više voli - Partizan ili Zvezdu

- Daću vam primer, moj otac je navijač Partizana. Ja sam navijač Partizana, jer me je otac odgajao tako da volim Partizan. I moje dete će biti za Partizan. Nekad se desi da je majka za Partizan, a sin za Zvezdu, to je okej, ali sve potiče iz DNK. Zato i postoji strast i prenosi svu ljubav i strast i nadu koju osoba može da ima i da dobije od kluba i to je jako važno. Nije samo aktivnost odlaska na utakmice, već i način života, da navijate i skandirate za tim koji volite i od koga očekujete pobede. Na kraju dana pomisliš, ok. sutra je novi dan, ali moj tim je pobedio. zato mislim da su navijači Partizana lepo spavali sinoć - rekla je Deniz u intervjuu koji je snimljen posle večitog derbija.

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

