"NIKAD NISAM DOŽIVEO NIŠTA SLIČNO U KARIJERI!" Karlik DŽons o Partizanu, derbiju, Beogradu...

Junak Partizana u pobedi nad Zvezdom Karlik Džons uživa u čestitkama koje dopiru do njega nakog trijumfa nad najvećim rivalom.

- Srećan sam jer smo pobedili, uživali smo prethodnih nekoliko dana. Izlazili smo iz autobusa, proslavili sa navijačima, nikada nisam doživeo ništa slično u karijeri. Možda na koledžu je bilo donekle slično, ali ne ovako. Morao sam da snimam telefonom jer se to ne viđa. Naučio sam tada koliko zapravo ta pobeda znači, ali okrećemo list. Idemo dalje - rekao je Džons za TV Partizan.

Dobio je u pitanje da li je svestan koliko je navijačima zapravo bitna pobeda protiv večitog rivala.

- Shvatio sam koliko je bitno. Čuo sam da ljudi pričaju da možemo da izgubimo Evroligu, ali samo da pobedimo Crvenu zvezdu. Mislim da se Željko ne bi složio sa tim. Trener nikada to ne bi rekao. Bila je dobra pobeda. Ipak, imamo većih stvari na koje se trenutno fokusiramo - rekao je plej Partizana.

Pričao je i o crnim danima za ekipu Željka Obradovića, koja je u Evroligi bila bez pobede više od mesec dana.

- Osetio sam samo podršku navijača od prvog momenta kada sam potpisao. Mislim da navijači samo žele da se borimo, to im je dovoljno. Ja volim da pobeđujem, mrzim da gubim. Želim da dam navijačima te pobede - rekao je Džons, koji se osvrnuo na to šta mi je trener Obradović pričao u svlačionici.

- Moraš da ostaneš pozitivan. Trener je pre neki dan na sastanku rekao - veliki timovi ne nastaju bez patnje i problema. Tih šest poraza u Evroligi su bili naša patnja, naš problem. Prošli smo kroz to. Sada treba da rastemo iz toga. Znamo kako je lep osećaj pobeđivati. Gledam to iz uloge lidera, očekuje se od mene da budem pozitivan. Moj zadatak je da budem trener na parketu. Kada je trener negativan, što se ovde zaista retko dešava, igrači se okreću ka liderima među sobom. Ka Vanji, na primer… Moj posao je da budem isti svakog dana, da unesem energiju, kao što se videlo da mogu. Imam i tetovažu na svojoj nozi - ‘Svaka oluja ostane bez kiše’. Mi smo prošli kroz svoju oluju, kroz svoje teške poraze koje je trebalo da dobijemo. Ali to je sada prošlo… Idemo dalje.

Svestan je Karlik Džons svoje uloge u timu.

- Ne osećam pritisak. Znam da svi računaju na mene i veruju mi i kada odigram loše. Dolazim svaki dan sa ciljem da budem svoj - dodao je.

Ispričao je utiske i o samom gradu i Srbiji.

- Sviđa mi se Beograd, pre svega hrana. Istržujem restorane, a što se tiče saigrača... izvanredni su. Slični smo. Odlično smo se uklopili. Mi smo potpuno novi tim. Radimo tek tri meseca, a imam osećaj da ih sve poznajem godinama - završio je Karlik Džons.

