"AJDE DA SE NE PALIMO!" Selektor Pešić "spuštao loptu" nakon trijumfa nad Danskom, pa otkrio da li će biti novih poziva

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Danske rezultatom 72:52 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a nakon meča selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je na konferenciji za medije.

FOTO: M. Vukadinović

Pešić je pohvalio igrače, ali je istakao da ne treba se previše "paliti".

- Utakmica sa našeg aspekta je bila dobra. Momci su odradili sve dobro, koncentracija i prilaz su bili dobri. Sve je bilo, manje ili više, onako kako smo planirali. Razlika u klasi je velika, da se mi sada ne "palimo" nešto specijalno. Ali ne gledamo samo protivnika, iako se pripremamo za svakog, pogotovo kada igramo na strani. Sa psihološkog i mentalnog prilaza, ušli smo u meč sa velikim samopouzdanjem. Posle toga smo posustali i da izmišljamo neke napade koje nismo trenirali. Napravili smo previše izgubljenih lopti, 16, što je previše. U prvom poluvremenu smo imali samo četiri. Ponestalo je i snage, jer je potrošnja bila velika. Svi njihovi spoljni igrači su jaki i agresivni u skoku. Imaju taj karakter, ali i odbrana u tranziciji - rekao je Pešić na konferenciji posle meča.

Istakao je Pešić da je pobeda najvažnija.

- Za nas je najvažnije da smo pobedili, ali je isto tako važno i da vidimo kako se igrači razvijaju jer nemamo mnogo mogućnosti da radimo sa njima, kao i da reaguju na instrukcije i zadatke koje pred njih postavljamo pre utakmice. Tražili smo specijalne situacije, da ne idemo u detalje i to smo ispoštovali. Važno je da su igrači želeli da to urade i to je dobar znak za ono što nas očekuje u narednoj godini - dodao je selektor Srbije.

Pohvalio je mladog Mihaila Petrovića.

- Odigrao je kao da nije debitant. Ima dobru sezonu. Hteli smo i Bogoljubu Markoviću da damo šansu, ali prednost sam dao Simaniću. Možda ćemo Bogoljubu dati šansu u Beogradu. Najvažnije je pobediti, ali voleo bih i nekim igračima da dam veću šansu. Videli ste da je Radanov odigrao fantastično. Nije Radanov Bogdanović, ali nije ni Bogdanović Radanov. Važno je i da se Jović vratio, on nije igrao previše u poslednje vreme. Možda je večeras i previše igrao, ali kada je neko u pravoj formi nema mnogo dilema.

Istakao je i da će još videti da li će moći da računa na neke nove igrače u nedelju.

- Pravili smo dogovor sa trenerima Zvezde i Partizana, sa Janisom i Željkom. Videćemo kakva je situacija sa Gudurićem, on je imao tešku utakmicu sinoć. Ne znam kakva je situacija sa Marinkovićem, a i Pokuševski vuče povrede sa stopalima. Moraš da budeš spreman i fizički i mentalno, da bi mogao da odigraš utakmicu. Sezona je dugačka. Nadamo se da će svi ti igrači koje smo pozivali da u februaru igraju, jer tada neće imati utakmica u Evroligi. To su nam jedine šanse da vidimo igrače. Danas je i Boriša zaigrao, ali moramo da budemo pažljivi, da ne bismo od prevelike želje napravili nešto što nije dobro ni za njega, a ni za nas - zaključio Pešić

Srbija će odgirati ponovo protiv Danske za tri dana, ali u Beogradu od 20 časova. U slučaju novog trijumfa nad Dancima, "Orlovi" će obezbediti učešće na Evrobasketu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.