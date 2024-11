"OBRADOVIĆ IMA KOMPLEKS SFEROPULOSA!" Šta će reći trener Partizana posle ove izjave legende srpske košarke?

Crvena zvezda u Beogradskoj areni u četvrtak, 21. novembra, dočekuje svog večitog rivala Partizan, koji se nalazi u seriji od čak šest uzastopnih poraza.

Crveno-beli su u prošlom duplom kolu ostvarili cilj, upisali su jedan trijumf, ali protiv težeg rivala, pa ostaje mala žal nakon poraza od Asvela. Crno-beli, sa druge strane, nalaze se u seriji od šest poraza, a sigurno je da je tim Željka Obradovića očekivao da će srušiti Olimpiju iz Milana.

Zato svako u ovaj derbi ulazi sa određenim pritiskom, Zvezda da bi pokazala da zaista pripada gornjem domu takmičenja, odnosno Partizan da sačuva realne šanse za doigravanje.

– Malo se plašim, jer svakoj crnoj seriji mora da dođe kraj. To je već nešto što zakon verovatnoće može da menja. Ne mora ovoga puta, naravno, ali to je jedino čega se plašim. Zvezda trenutno igra na nivou, zna da je izgubila utakmice koje je imala u svom džepu, zna da nije igrala slabo. Od jedne briljantne utakmice u Monaku do poraza od mnogo lošijeg protivnika, mislim da to neće da joj smeta. Takođe, čak i da je jedna ekipa mnogo bolja od druge, u večitim derbijima nikada nije bilo presudno, što iz ličnog iskustva znam – rekao je Zoran Slavnić za Informer.

Trenerski “rat” pripada Janisu Sferopulosu. Grčki stručnjak ima osam uzastopnih pobeda nad Željkom Obradovićem.

– Kada bih rekao iskreno, ispalo bi da vređam. Navijač sam Zvezde, a da li to stvara kompleks… Nego šta! Što se videlo iz priloženog. Zvezda je u prednosti, igra na svom terenu, očekuje se 20.000 ljudi u hali. Jedino neki Marfijev zakon ili zakon verovatnoće može da se uplete da Partizan pobedi – smatra popularni Moka.

I Zvezda i Partizan su u nekoliko utakmica imali loše suđenje. Valjda posle ove utakmice neće da se priča o arbitrima.

– Očekujem da će biti korektno suđenje. Doduše, ove novokomponovane sudije, čak i ovi stariji što spadaju u “srednju klasu”, vode se time da uvek doprinesu gostu i da budu na njegovoj strani u neku ruku, da bi pokazali da se ne plaše domaće atmosfere. To je potpuno glupo. Zato ne cenim ove sudije, krš su, ništa ne razumeju. Pogotovo ove zemlje koje ne postoje u košarci, pa tako dodele nekome da sudi Evroligu, ali to je već stvar njihove organizacije i onoga ko ih vodi i za koga ja ne verujem da će da donese nešto dobro – jasan je legendarni Zoran Moka Slavnić.

