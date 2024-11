ZVEZDA MOĆNA PRED VEČITI DERBI: Crveno-beli deklasirali Borac uoči meča sa Partizanom

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Borca 105:85 u devetom kolu ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Borac je u potpunosti bez respekta ušao u meč i u prvih nekoliko minuta je uspevao da održi minimalnu prednost, pre svega zahvaljujući raspoloženom Đorđu Gagiću. Prednost gostiju niju dugo trajala pošto je Kenan sa tri vezane trojke doveo Zvezdu u prednost, a nakon toga priključili su se i Petrušev i Gredaitis. Tokom druge deonice, prednost domaćih je polako rasla i varirala između plus 15 i 20. Na kraju poluvremena uspeli su izabranci Janisa Sferopulosa da održe plus 15.

Treća deonica donela je potpunu dominaciju Crvene zvezde. Nastavili su domaći da pogađaju sa svih pozicija i vrlo brzo tokom ove četvrtine su došli i do plus 28. Tada je već bilo jasno da će crveno-beli upisati novu pobedu. Tokom poslednje deonice, Borac je napravio mini seriju od osam vezanih poena, ali to nije bilo dovoljno da u potpunosti gosti dođu do velikog preokreta i iznenađenja. Zvezda je brzo pronašla odgovor i uspela da privede meč mirno kraju, te ubeleži vrlo važnu pobedu pred "večiti derbi".

Najefikasniji kod pobednika bio je Rokas Gedraitis sa 15 poena, dok je kod gostiju bolji od ostalih bio Marko Pavićević sa 23.

Nakon ovog trijumfa Zvezda je upisala sedmu pobedu u AVA ligi uz dva poraza, dok je Borac zabeležio šesti neuspeh uz tri trijumfa. Crveno-beli su na drugoj poziciji koju dele sa Dubaijem i ekipom Budućnosti, dok su Čačani na 13. mestu.

Crvena zvezda - Borac 105:85

Četvrta četvrtina:

40' - Kraj meča! Crvena zvezda je pobedila Borac.

38' - Petrušev je pogodio za tri i time je Zvezda stigla do 100 poena prvi put u ovoj sezoni. Ovim pogotkom meč je i definitvno rešen.

35' - Odbija Zvezda nalet gostiju. Dobrić i Teodosić su uspeli da vrate domaće na bezbedniju razliku.

33' - Borac je napravio seriju 8:0, pre svega zahvaljujući izuzetno raspoloženom Marku Pavićeviću. Mora Sferopulos da traži tajm aut.

31' - Počela je poslednja deonica! Borac je došao do poena sa linije penala.

Treća četvrtina:

30' - Kraj treće deonice! Crvena zvezda je napravila sasvim pristojnu zalihu pred poslednjih deset minuta.

28' - Blizu je Zvezda plus 30. Ocokoljić pokušava tajm autom da nešto promeni, ali gosti su u velikom zaostatku.

26' - Sad su krenuli crveno-beli da zabavljaju publiku. Miler-Mekintajer je asistrao efektno za Dauma, koji je takođe efektno zakucao.

24' - Nastavlja Crvena zvezda da dominira! Imaju crveno-beli plus 20.

21' - Počelo je drugo poluvreme! Kalinić pogađa prvo bacanje, ali drugo promašuje no Majk Daum ispravlja to ofanzivnim skokom i pogotkom.

Druga četvrtina:

20' - Plavšić je pogodio uz faul, ali je na kraju Boldvin lako poentirao. To neće smetati crveno-belima, koji imaju plus 15 nakon dvadeset minuta igre.

18' - Sada je Zvezda u potpunosti preuzela kontrolu na susretu. Imaju crveno-beli plus 19.

15' - Crvena zvezda je ponovo vratila veliku prednost. Sada je plus 15. Uključili su se i Gredaitis i Teodosić. Ocokoljić je prinuđen da traži tajm aut.

13' - Ne daju se košarkaši Borca. Sada je Pavićević pogodio uz faul.

11' - Počela je druga deonica! Filip Petrušev se upisuje i to vrlo atraktivno na asistenciju Jaga Dos Santosa.

Prva četvrtina:

10' - Pred sam kraj, Borac se "oporavio" zbog nesportskog faula Kenana, pa su uspeli da smanje razliku na minus deset, ali Zvezda i dalje ima sasvim lepu prednost posle prve četvrtine.

8' - Iako je Zvezda na pristojnih plus 11, primetna je serija promašaja na obe strane. Luka Mitrović prekida ovo. Postiže pogodak uz dodatnp slobodno bacanje.

5' - Kenan postiže i treću trojku za redom. Zvezda ima kontrolu meča nakon početne krize.

4' - Čačani se i dalje bore, ali Ajzea Kenan pogađa dve trojke za redom, a uključio se Miler-Mekintajer

2' - Borac nastavlja da vodi na startu meča. Manojlović je sada pogodio.

1' - Počela je utakmica! Borac postiže prve poene preko Đorđa Gagića.

Uoči meča:

Nakon polovičnog uspeha u duplom kolu Evrolige, crveno-beli se vraćaju obavezama u ABA ligi. U goste dolaze Čačani koji u dosadašnjem toku regionalne lige nisu prikazali najbolju košarku. Učinak od samo tri trijumfa dovoljno govori o formi čačanske ekipe i jasno je da su izabranci Janisa Sferopulosa veliki favoriti.

Biće ovo prilika za grčkog trnera da isproba brojne mogućnosti pred jedan od najvažnijih mečeva koji očekuje crveno-bele u četvrtak u okviru Evrolige, a to je prvi ovosezonski "večiti derbi".

