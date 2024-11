"DALI STE MI EKSTA MOTIVACIJU": Željko Obradović se obratio nakon poraza Partizana u Evroligi!

PARTIZAN nikako da izađe iz krize. Crno-beli su doživeli šesti uzastopni poraz u Evroligi, bolja je bila Olimpija Milano (81:88). Medijima se posle meča obratio trener "parnog valjka" Željko Obradović.

FOTO: M. Vukadinović

On je na konferenciji istakao da su se ekipi ponovile neke stvari kao na utakmici sa Barselonom.

- Čestitam Milanu na pobedi, bili su pametniji od nas i zaslužili su da pobede. Vraćamo se ponovo na prošlu utakmicu, opet u trenutku kada je rezultat bio 38:27, primamo trojku kada imamo dva napada da damo. Posle toga dva poena i tako dalje. Milano je ubacio pet šuteva za tri poena na isteku napadu, ali valjda je to tako, sreća prati onoga ko je hrabar. Ponovo smo dali utakmicu, više je ona zavisila od nas, a ne protivnika, To je i najveća žal - rekao je Obradović, a preneo "Mozzartsport".

Čini se da ekipa ima problem sa samopouzdanjem pošto je ovo samo jedna u nizu utakmica koju su crno-beli izgubili u neizvesnoj završnici.

- Jel imamo samopouzdanja kada dođemo do vođstva. Neke druge stvari su u pitanju kao što je koncentracija. Procenti šuta su nam užasni, mogu da se uzmu ove dve utakmice, katastrofa je kako šutiramo. Zna se ko su lideri, govorim im uzmi loptu, igraj slobodno, opušteno. Jel normalno da kad osvojimo loptu, izgubimo je odmah tako što centar uzme da je dribla umesto da smiri. Ovo je neverovatno kakve smo trojke primali, daleko od toga da mislim da se moja ekipa ne bori. Navijači su sjajni, svaka im čast, šta drugo da kažemo nego da ćemo nastaviti da se borimo. Nema drugog u ovoj situaciji. Svaki dan razgovaram sa igračima i pojedinačno i grupno, da ih ohrabrim. Nisu oni zaboravili da igraju košarku.

Partizan je već sad u zaostatku za rivalima kad je pozicija na tabeli u pitanju. Ipak, popularni Žoc nema nameru da se preda.

- To bi možda neko uradio ko se ne zove kako se ja zovem i ko nema moje iskustvo. Ja sam zadnji čovek koji će to uraditi. Hvala vam, dali ste mi ekstra motivaciju sada jer to mnogi misle. Posle deset utakmica da igramo za čast. Ovaj tim Milana je imao dan više odmora, neću da koristim kao izgovor, ali to značajno u ovakvom rasporedu. Treba sutra da dođem ovde i da razgovaram sa momcima, da ručamo i odemo u Bar. Mislite da je njima lako, i da nisu utučeni. Da treba da završimo sa Evroligom posle deset kola! Nikada nisam sumnjao u sebe, ne sumnjaju ni igrači, videćemo gde ćemo biti, ali ćemo sigurno skupo prodati kožu. Koliko ću biti u stanju da ih motivišem - videću, ima ljudi koji će odlučiti na kraju. Ja sam miran jer dajem sve od sebe, da mogu da uđem na teren dao bih sve na svetu. Da ne verujem u igrača, taman posla.

Dobio je pitanje i o zdravastvenom stanju ekipe.

- Tajrik juče nije trenirao, ima problem sa ramenom, sledi nam Mornar i moram da se koncentrišem na to. Vanja se oseća malo bolje, ali to još uvek nije dovoljno. Ne verujem da će putovati u Bar, ne znam koliko je pametno forsirati ga, treba da se oporavi pa da uradi dva-tri treninga da bi se uključio. Trening je proces. Da se vratim na dva igrača koje sam mislio da će biti bitni - Vašington i Majk. Prvi dobija šansu, ali je van ritma, drugom treba trening. Kada može da se trenira, to je pitanje, nadam se da će biti u stanju da dobije minute u Baru i da će biti sve bolji.

Naredno evroligaško kolo donosi prvi večiti derbi. Ali istog dana reprezentacija Srbije igra protiv Danske. On je otkrio da li će Partizan dati igrače nacionalnoj selekciji.

- Zna se procedura tačno kako se Savez obraća klubovima, Partizan će biti kao i uvek maksimalno korektan po tom pitanju. Sa naše strane nikada nije bilo problema niti će biti - zaključio je Obradović.

