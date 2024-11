"ZABORAVIO SAM TO..." Đoković šokirao Šapovalova na Beograd openu

Kanadski tenisr Denis Šapovalov osvojio je Beograd open nakon pobede u finalu nad Hamadom Međedovićem 2:0 (6:4, 6:4), a na konferenciji za medije analizirao je meč. ali je spomenuo i Novaka Đokovića.

Šapovalov je izneo prve utiske posle trijumfa.

- Osećam se odlično, bilo je potrebno dosta rada da se vratim na nivo od pre povrede, rekao sam da ovo nije moja titula, nego celog tima, sjajno je završiti sezonu - rekao je na početku konferencije za medije Šapovalov.

Spomenuo je i Novaka Đokovića.

- Zaboravio sam da kažem na terenu da je čudno, jer obično Novak uzima trofeje od nas, čudno je primiti trofej od njega.

Divne reči uputio je beogradskoj publici.

- Mislim da su to isti ljudi koji su dolazili cele nedelje. Par ljudi je trebalo da se izbaci, smetalo je i meni i Hamadu, nisu oni tu za igru, ali publika je bila sjajna, navijala je tokom celog meča. Dosta ljudi mi je apluadiralo posle meča, tako da je to sjajno.

Komentraisao je i Međedovića.

- On je veliki talenat, sećam se pre par sedmica kad smo pričali, osvojio je i NextGen, nije to lako, mnogi sjajni igrači su to uradili. Nebo je granica, ako nastavi da radi. Popeće se na rang listi uz to - naveo je Šapovalov.

Na kraju je otkrio da se nada da će se vratiti u prvih deset.

- Bio sam i u polufinalima Vimbldona, igrao sam sa Novakom, ima još dosta do povratka, ali je korak u pravom smeru. Trebaće vremena, pomoći će mi da uđem na mnoge turnire, kada gledam nivo tenisa, pobeđivao sam sjajne igrače relativno lako. To da bih bio u Top 10, moram da nastavim iz nedelje u nedelju - zaključio je Kanađanin.

Na samom kraju je dodao da je oduševljen Beogradom i da se nada da će se vratiti i sledeće godine.

