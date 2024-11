"TO NIKAKO NE VALJA": Poznati Amerikanac udario na Jokića i Pešića

Američki novinar Brajan Vindhorst gostovao je u podkastu kod Tanasisa Adetokumba i tom prilikom je govorio o Janisu Adetokumbou, ali i o Nikoli Jokiću i Svetislavu Pešiću.

Foto: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Američki novinar najpre je izneo kritike na račun Janisa Adetokumba.

- Naravno, Janis ne govori sa medijima i tako je bilo tokom čitavog prvenstva u Kini. Čak je i rekao da ne želi da razgovara - poručio je Vindhorst.

Isktakao je da izbegavanje predstavnika sedme sile može da bude samo kontra produktivno.

- Igrači mrze medije i zato ne pričaju sa njima, a ne razumeju da im je to besplatna reklama i da to znači više novca. Kao Jokić. On već pet godina nije pričao sa medijima kada igra za Srbiju. Jako je kulturan i kada mu se obratimo samo nas zamoli da ga danas ništa ne pitamo i nastavi da hoda. Svetislav Pešić, selektor Srbije, govori engleski i ne odgovara na pitanja. Ne zanima ga to. Srbija i SAD su ovog leta igrali tri utakmice i svaki put je selektor Srbije tražio da mu se ne postavljaju pitanja na engleskom. Ipak, postoji mnogo ljubitelja košarke koji govore engleski i zanimalo ih je šta se tamo govori, ali njega to nije zanimalo. Novac ovde nije faktor - kaže američki novinar.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.