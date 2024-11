"VREME JE, IMAMO OBAVEZU PREMA NAVIJAČIMA!'' Uroš Plavšić pred duel Crvena zvezda - Alba u Evroligi

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić izjavio je danas da je vreme da ekipa prekine niz poraza u Evroligi i da ima obavezu prema navijačima da odigra dobru utakmicu protiv Albe u osmom kolu tog takmičenja.

FOTO: KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova Albu u dvorani "Aleksandar Nikolić".

- Naravno da je vreme da se prekine niz poraza i nadam se pozitivnom ishodu za nas. Pred nama je nova utakmica u Evroligi, a svaki protivnik donosi nešto različito i spremni smo za ono šta nas očekuje - rekao je Plavšić novinarima.

On je poručio da ekipi odgovara kada igra kod kuće i da oseća obavezu prema navijačima koji dolaze na svaku utakmicu.

- Mnogo puta sam to rekao i opet ću ponoviti, naši navijači su najbolji na svetu. Uvek sam dolazio na utakmice i bio na tribinama, tako da znam kakva je to atmosfera i koja je to strast, sad sa ove druge strane na terenu znam i koja je odgovornost i pritisak", izjavio je košarkaš Zvezde.

Plavšić je rekao da je svestan šta ekipa očekuje i hoće od njega, kao i koji zadatak ima na terenu.

- Moja dobra igra prvenstveno proizilazi iz toga što mi saigrači veruju. Takođe, oni su ti koji rade za mene. Njihova dodavanja mi omogućavaju da sve lakše postižem koševe. Pričam svaki dan sa Kodijem Milerom Mekintajerom, ali i sa drugim bekovima. Mogu samo da kažem da uživam i da se radujem svakoj narednoj utakmici - dodao je Plavšić.

Zvezda se nalazi na 12. mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 3-4, dok je Alba na 18. poziciji sa jednom pobedom i šest poraza.

BONUS VIDEO: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.