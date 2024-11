LJUBIMAC "GROBARA" SVE ODUŠEVIO: Evo šta je čuveni košarkaš rekao o povratku u Partizan

Nekadašnji ljubimac "grobara" govorio je o brojnim temama, a jedna od njih bila je i eventualni povratak u Partizan.

Foto: N.Paraušić

Košarkaš Barselone Jan Veseli gostovao je u podkastu "X&O's chat" gde je govorio o svom kraju karijere.

- Uvek sam pre želeo da završim karijeru u Partizanu, Fenerbahčeu… Okej, ako dobijem te ponude, razmisliću i sve to. Sada više razmišljam da ne preteram. Sin ima šest godina, hoću i ja da igram fudbal i basket sa njim kada završim karijeru, a ne da ne mogu da stanem na nogu ili da me bole leđa. Jeste realno to, koliko ja samo znam bivših saigrača koje sve boli. Želim na vreme da stanem - rekao je Veseli.

Podsetimo, Jan Veseli je nastupao za crno-bele od 2008. do 2011. i u tom periodu je osvojio po tri ABA lige, Kupa Radivoja Koraća i Superlige Srbije, a takođe je učestvovao na fajnal-foru Evrolige 2010. godine u Parizu.

