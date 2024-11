"GLEDAO SAM GA JOŠ OD PARTIZANA..." Fenerbahčeovom asu idol reprezentativac Srbije

Jedan od najtalentovanijih turskih košarkaša Tarik Biberović ne krije da mu je idol kapiten reprezentacije Srbije i bivši košarkaš Partizana Bogdan Bogdanović.

Biberović je u Fener stigao iz sarajevskih Sparsa godinu dana nakon odlaska tadašnjeg najboljeg igrača Bogdana Bogdanovića.

- Nikada to nisam krio. Bogdan je jedan od mojih omiljenih igrača. Kada sam bio mlađi, uvek sam ga gledao, počevši od Partizana, preko Fenerbahčea, pa sve do njegovih partija u NBA ligi. On je i dalje jedan od onih na koje se ugledam. Prvenstveno na to kakav je čovek, a potom i kakav je košarkaš - rekao je momak rođen u Zenici.

