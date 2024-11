"KUPIĆU IGRAČE ZVEZDE I POKLONITI IH PARTIZANU": Vlasnik Hapoela se opet oglasio i sve šokirao!

JEDNA od glavnih košarkaških tema u Evropi jeste Džonatan Motli, odnosno njegov status u Hapoelu iz Tel Aviva.

Navijači u Srbiji očekuju ga na Malom Kalemegdanu, nadaju se "Delije" da će potpisati za Crvenu zvezdu, gde će biti zamena za povređenog Džoela Bolomboja.

Prema saznanjima Sport kluba, crveno-beli su samo jedan od pet klubova koji je u redu za nekadašnjeg košarkaša Fenerbahčea.

Kako prenosi "Sport klub" beogradski evroligaš jedan je od pet klubova koji su zainteresovani za Motlija, a Ofer Janaj, vlasnik Hapoela prozvao je samo Crvenu zvezdu na društvenim mrežama, najavivši svojevrsni rat dva kluba.

On je otkrio i koliku je platu Motli imao u Izraelu, a kolika je bila ponuda Zvezde.

- Ovde ima ugovor od jednog i po miliona dolara, a Zvezda mu je ponudila 2,1 ili 2,2 miliona, tako nešto. Tu informaciju smo dobili od više izvora, to znamo. Čuo sam izjavu sportskog direktora (Milana Dozeta) da nisu zainteresovani za Motlija. Mislim da je to rekao čisto kako bi se ispunio pravni aspekt. Ako nije tako, ako stvarno naprave korak unazad i naprave tu odluku… Ako počnu da me poštuju, onda možemo opet da budemo prijatelji, rekao je prvi čovek Hapoela za "Sport klub".

Upitan je i da otkrije da li je poslao ponude igračima Zvezde, ta informacija zapalila je srpske medije, a on je u sve umešao i Partizan, kome bi poklonio najbolje igrače crveno-belih.

- Ne, nisam poslao te ponude, ali rekao sam da ako oni odvedu mog igrača, poslaću kontraponude za sve njihove zvezde. Ne znači da će želeti da dođu da igraju za Hapoel, ali uzeću ih i mogu da idu gde hoće – možda mogu besplatno da ih prepustim Partizanu, poručio je OFer Janaj.

