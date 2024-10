"ZVEZDA JE OŠTEĆENA U KAUNASU" Poznati košarkaški sudija se oglasio o meču protiv Žalgirisa

KOŠARKAŠI klub Crvena zvezda ne može da se pomiri sa suđenjem u šestom kolu Evrolige protiv Žalgirisa, gde je domaćin slavio nakon drame 86:84...

FOTO: Tanjug/AP

Delioci pravde bili su Žozef Bisang, Serđo Silva i Tomaš Travicki.

Klub sa Malog Kalemegdana oglasio se oštrim saopštenjem, a igrači Nikola Kalinić i Nemanja Nedović nisu štedeli reči nakon meča.

Dok se čeka zvanična reakcija Evrolige, o svemu što se dešavalo govorio je za Basket News, Tom Varnik, nekadašnji sudija, koji je analizirao detalje iz završna dva minuta utakmice.

- Ne samo to, bilo je i pogrešnog tumačenja pravila na utakmici protiv Barselone. To sve dodaje na to da Zvezda ima mnogo negativnih emocija prema Evroligi, tako da ih razumem. Zbog toga su rekli sve frustracije koje su im bile na duši u tom momentu - rekao je Varnik.

Posebno se govorilo o detalju kada je Brajant Danston postigao pobednički koš.

- Bilo je nekih velikih grešaka u četvrtoj četvrtini, koje su išle na štetu Crvene zvezde. Ali kada je reč o ovoj situaciji, nju su arbitri dobro "odradili". Moramo da se vratimo na šut Milera-Mekintajera. Tada je pisalo da je preostao samo jedan sekund, a sudije su pogledale snimak i vratile ga na 1,3 sekundi - rekao je Vornik.

