"PLATIMO MILION EVRA DA NAS OPET KRADU"! Reči Nikole Kalinića posle bruke u Litvaniji odzvanjaju Evropom

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć na gostujućem terenu u Kaunasu od domaćeg Žalgirisa 84:86 (18:24, 15:23, 24:19, 27:20), u meču šestog kola Evrolige.

Međutim od poraza koji nije bio zaslužen crveno-bele više boli ponašanje Evrolige prema šampionu Srbije. Prvo su Barselonu pogurali protiv Zvezde, pa priznali grešku, a sada i ovo.

Oružana pljačka u Kaunasu od strane sudijske trojke čija imena nećemo ni pomenuti. A na dešavanja u Litvaniji reagovao je i Nikola Kalinić, jedan od najboljih i najiskusnijih igrača u redovima Crvene zvezde. Upravo on je bio glavni akter sukoba koji je izazvao najviše pažnje - kada je umesto faula u napadu i nesportske greške Alena Smailagića dosuđen faul odbrane. Kalinić je prokomentarisao suđenje, pa i situaciju u kojoj mu je dosuđen faul za dobijen lakat u zube!

- Kakav bi bio osećaj... Tužni smo, tužan sam, tužni smo, borili smo se. Prvo poluvreme možda nismo odigrali najsjajnije, ali mislim da smo u drugom zaslužili pobedu. Kao i uvek, sudije svojim odlukama odlučuju utakmice... Ne znam da li to treba više da se ponavlja", rekao je Nikola Kalinić za "Sport Klub" u Kaunasu i dodao:

- Ne tražimo da bilo ko sudi nešto za nas, samo da odigramo i vidimo ko je bolji."

Povratnik u Crvenu zvezdu nastavio je da komentariše detalje sa parketa.

- U kojoj meri je odlučilo utakmicu? Utakmica se završila sa dva poena razlike, mislim da su tri-četiri odluke direktno uticale. Lakat u zube... Kako da doživim kad me neko udari laktom u zube? Umesto nesportske kao što se svira sada, danas u Evroligi, i našeg poseda dobijemo koš i bacanje. Dakle to je tri poena za njih, umesto potencijalnih dva ili četiri ili pet za nas. To je odluka od sedam-osam poena. O čemu dalje pričamo? Posle Nedović čist alej-up baca za Plavšića, svira se neki faul u napadu. Udarac je u stranu čoveka, ja nisam video nikad u životu da se na taj način odlučuje utakmica. I to je još dva poena... O čemu dalje da pričamo. Tehnička, sve te stvari... Nije moj posao, ali dosta, dokle više, svake godine se ponavlja", rekao je Nikola Kalinić.

Na samom kraju razgovora srpski košarkaš pomenuo je i finansijski trošak koji srpski klubovi imaju da bi uopšte igrali Evroligu.

- Treba da budemo bolji 15 razlike da bismo pobedili dva. Nije fer. I onda posle dođemo platimo milion evra i igramo sledeće godine da bi nas opet krale sudije", zaključio je Kalinić nakon poraza u Kaunasu.

