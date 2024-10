"NIJE TAČNO DA SU IGRAČI TRAŽILI DA OSTANEM SELEKTOR!" Svetislav Pešić: Zvezda i Partizan igraju u sistemu kakav ne postoji na svetu!

Košarka je moja profesija i moj posao, iako je ja tako nikada nisam posmatrao, mada sam se, naravno, trudio sa budem profesionalan. S vremenom je ona postala globalni fenomen, jedan od najpopularnijih sportova, ali za mene lično je to deo života i tako će uvek ostati, rekao je novi-stari selektor Srbije Svetislav Pešić.

"Više ne živim od košarke, ali i dalje živim za košarku, živim za to što sam povlašćen da nosim tu odgovornost da pomognem mladim ljudima da budu bolji i tada rezultati nisu uvek najvažniji. Ako u tome uspeš, da oni postanu bolji ljudi, onda je to velika satisfakcija", istakao je Pešić u intervjuu za NIN.

"Ne priznajem da smo 'imali dobru atmosferu'!"



Na pitanje da je velika satisfakcija kada igrači traže da ostanete selektor, Pešić je u svom stilu, rekao da to baš i nije tačno.





"Pa nije tačno da su oni to tražili, oni su to želeli. Tražiti i želeti, to su dve stvari. Vidite, srpski jezik jeste bogat, ali mi nekad nemamo meru kad hoćemo nešto da definišemo".





"Ja to vrlo često kažem, da ja mislim da nisam zadužen da pravim atmosferu, jer vidim da se u Srbiji samo govori kako je reprezentacija imala dobru atmosferu, a ja to ne priznajem, jer ja ne mislim da smo mi imali samo dobru atmosferu, već da smo mi igrali vrhunsku košarku".

Trener ne sme da bude iznad ekipe, ali igrači moraju da znaju koga da prate

Pešić je sa vremenske distance od dva i po meseca prokomentarisao i "čuveni tajm-aut na minus 24" protiv Australije i duel protiv SAD u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.



"Mi se svi trudimo da imamo plan igre, analiziramo protivnika, prilagođavamo se protivniku i pokušavamo da istaknemo naše prednosti, da sakrijemo naše slabosti. Međutim, utakmica donosi iznenađenja, pogotovo u jednom turnirskom sistemu takmičenja, tu se nema puno vremena, da se to sve predvidi, da se pripremi. Trener ne sme da bude iznad ekipe, ali igrači moraju da znaju ko je najvažnija osoba koju moraju da prate".

"Ne kažem da bismo dobili Amerikance, ali..."

Kada je u pitanju olimpijski meč polufinala protiv SAD, naravno da bih sada nešto promenio, jasno je rekao Pešić.





Stef Kari i Aleksa Avramović na utakmici Srbija - SAD u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu 2024 / FOTO: Tanjug/AP

"Ovo nema nigde na svetu!"



Pešić je ponovio da je početak novog olimpijskog ciklusa pravi trenutak za formiranje jake Srpske lige.



"Zvezda i Partizan igraju u jednom sistemu koji se zove ABA liga i to je jedina liga na svetu gde je otvoreno tržište. To znači da u toj ligi možemo da imamo 12 stranaca. To je vrlo važno da se kaže. Za sve ostale nacionalne lige, od Turske, Grčke, Francuske, Španije, Nemačke, pravilo je šest plus šest ili pet plus sedam".

"Eh, kada bi se formirala domaća profesionalna liga..."



Zvezda i Partizan jesu mnogo važni za našu košarku, ali isto tako i ostali klubovi, naglasio je selektor.

"Svi oni izgradili su različite sisteme sa različitim ciljevima. Bilo bi fantastično kada bi i ostali naši klubovi učestvovali u međunarodnim takmičenjima, što već godinama nije slučaj. Međutim, kada bi se formirala naša, profesionalna liga Srbije, za koju ja mislim da mi imamo apsolutno sve uslove, onda bismo imali i mogućnosti da talenat i potencijal naših igrača još bolje iskoristimo. Kada bi se formirala domaća profesionalna liga, onda bi se i treneri lakše stvarali. I treneri i igrači trebalo bi prvo da vide perspektivu u svojoj zemlji, pa onda mogu dalje u Evroligu i NBA" poručio je Pešić.



Sa "Karijem" su "orlovi", podsetimo, prošle godine igrali finale Svetskog prvenstva, a na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. umalo u polufinalu pobedili "nepobedive Amerikance" i na kraju osvojili bronzanu medalju, revanširajući se Nemcima za poraz u finalu Mundobasketa iz 2023.

