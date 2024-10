"VAŽNO JE DA BUDEMO SPREMNI ZA TAKMIČENJE". Mateo zadovoljan posle ubedljive pobede nad Zvezdom

Trener Real Madrida Ćus Mateo govorio je na konferenciji za medije posle meča sa Crvenom zvezdom.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Njegov tim je slavio ubedljivo na svom terenu (95:72), u meču petog kola Evrolige.

Ova pobeda bi mogla da da krila Realu i na gostujućem terenu, na kojem još uvek ne znaju za uspeh ove sezone.

- Ne znam kako će uticati na nas. Imamo samopouzdanja, mogli smo pobediti i neke utakmice ranije. Ako se sećate, igrali smo prvo u Minhenu, nismo imali Marija Hezonju. To nije izgovor, ali je istina da nismo imali ceo roster na raspolaganju. Sada nam takođe nedostaju igrači, u Vitoriji smo igrali bez Kampaca, sada bez Feliza i Garube. Možda ćemo jednom imati pun sastav, i možemo reći da imamo čitav tim na raspolaganju. Ali to je Evroliga, nedostajaće vam igrači, igraćete kod kuće, na strani, pobediti, izgubiti na strani. Važno je da budemo spremni da se takmičimo. Ne sada, već kasnije, da budemo u poziciji u kojoj želimo da budemo i da igramo u plej-ofu, nadam se uz prednost domaćeg terena. Ali, Evroliga je veoma teška, veoma teško ju je osvojiti. Govorim to jer ljudi misle da je lako pobeđivati u gostima, ali to nije slučaj - rekao je Mateo.

BONUS VIDEO JAGO JASAN: Evo zbog čega smo izgubili meč od Barse

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.