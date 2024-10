ZVEZDA OPET PROTIV PANTERA: Sjajan je strelac, ali znamo šta treba da uradimo protiv njega

CRVENA zvezda je Evroligu otvorila sa tri pobede iz isto toliko utakmica. U petak u Beograd dolazi Barselona. Svestan je trener crveno-belih Janis Sferopulos koliko je rival kvalitetan.

Grk je istakao da u klubu idu od utakmice do utakmice i da je ovo tek početak sezone, te ne treba donisiti nikakve zaključke.

- Barselona je vrhunski tim. Imaju sjajne igrače na svakoj poziciji. Ne samo na jedan, dva ili tri. To znači da moramo ostati fokusirani na svoj posao. Ne možemo razmišljati ni o čemu drugom osim ove utakmice. Nije bitno jesmo li na 3-0 ili 0-3. Pristupamo svakoj utakmici na isti način. Najvažnije je da uvek idemo utakmicu po utakmicu. To sam govorio od početka sezone. To radimo sada i to ćemo raditi i ubuduće. Ne možemo donositi zaključke nakon trećeg kola. Ovo je duga sezona. Igrali smo samo tri od 34 utakmice, prerano je za zaključke. Fokusiramo se samo na utakmicu protiv Barselone pred našim navijačima. Očekujemo da će navijači napuniti dvoranu. To znamo. Srećni smo što su i oni srećni. Ali moramo da se borimo za još jednu utakmicu svom snagom, uz njihovu podršku naravno - rekao je Sferopulos.

Ponovo će se igrači šampiona ABA lige i Srbije sresti sa Kevinom Panterom sa kojim su vodili velike borbe tokom prethodnih sezona dok je Amerikanac nastupao za Partizan.

- Panter je uvek sjajan strelac. Znamo ga od prošle godine. Znamo šta treba da uradimo protiv njega. Ali ne možemo se fokusirati samo na njega jer imaju igrače koji mogu postići mnogo poena. Imaju igrače koji u dobroj formi mogu napraviti razliku. Imamo primere i drugih utakmica iz prošle godine. Zato im pristupamo kao celini, naravno, uzimajući u obzir svakog pojedinca - zaključio je trener crveno-belih.

Podsetimo, Crvena zvezda je posle tri kola jedina ekipa koja nema poraz u Evroligi, a u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Barselona koja ima učinak 2-1.

