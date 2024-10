OBRADOVIĆ HVALI IGRAČE: Prezadovoljan sam, ekipa je igrala izvanredno!

PARTIZAN je upisao prvu pobedu u Evroligi ove sezone. Crno-beli su savladali Bajern sa 86:78, a zadovoljan prikazanim bio je trener "parnog valjka" Željko Obradović.

On je istakao da je i posle dva uvodna poraza verovao u tim.

- Bez obzira na prve dve utakmice, ja sam verovao u ovaj tim i rekao sam im da ćemo mnogo toga pozitivnog uraditi. Ja sam to video i na treningu, ovaj meč smo kontrolisali od početka do kraja. Ekipa je igrala izvanredno i prezadovoljan sam našom igrom - rekao je Obradović na konferenciji posle utakmice.

Naveo je i to da se forma sve više i više podiže.

- Ne bi bilo dobro da u ovom trenutku izgledamo kao da igramo tri godine zajedno. Dižemo se i igrači sve više shvataju kako želimo da igramo, pogotovo kako se utakmica priprema. Nemam sumnje da će ovo izgledati sve bolje. Kvalitet evroligaša je na velikom nivou i nijedan tim nije u nekoj specijalnoj formi. Svi je tražimo, svi se uigravaju i teže da budu sve bolji iz dana u dan.

Na ovoj utakmici je 11 igrača dobilo priliku. Potrošnja je velika, a Partizan već u četvrtak igra protiv Makabija.

- Igramo za dva dana meč protiv tima koji je i večeras slavio. Čeka nas taj meč i zato smo večeras koristili više igrača. Sada kreće serija utakmica. Prošle godine smo imali problema kada se mečevi igraju na 48 sati, ove sezone je situacija drugačija.

Crno-beli su odlično šutirali za tri poena 11/23 (47,8%).

- To je posledica dobrog treninga. Da se poštuje prostor i tajming. Kada dođemo do dobrog i otvorenog šuta normalno je da je procenat veliki. Na tome insistiramo, igrači polako to prihvataju i to je normalno.

Podsetimo, Partizan je na učinku 1-2 i u četvrtak od 20.05 u dvorani "Aleksandar Nikolić" igra protiv "ponosa Izraela".

