LAZIĆ OBRADOVAO NAVIJAČE: Evo šta je kapiten Crvene zvezde rekao pred duel sa Fenerbahčeom u Evroligi

Kapiten košarkaškog kluba Crvena zvezda Branko Lazić izjavio je danas da očekuje težak meč protiv Fenerbahčea, ali je dodao da će "crveno-beli" dati sve od sebe da ostvare pobedu u Istanbulu.

Utakmica trećeg kola između Zvezde i Fenerbahčea biće odigrana sutra, od 19.45 časova, u Istanbulu.

- Drugo gostovanje u Evroligi. Sigurno da neće biti lako ako uzmemo u obzir sva prethodna gostovanja kod njih, mada smo na poslednjem gostovanju zabeležili pobedu. Nadamo se da ćemo i ovaj put. Idemo u dobrom ritmu, vezali smo dve pobede. Neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobedu - izjavio je Lazić na konferenciji za medije.

Za ekipu Fenerbahčea zbog povrede neće igrati Marko Gudurić.

- Da li to olakšava ili ne, to nećemo da gledamo. Biće svakako teško ko god bude izašao na teren. Neko drugo će pokriti te minute i truditi se da se nametne treneru za veću minutažu. Na nama je da odgovorimo i da gledamo sebe - dodao je kapiten Zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde su prošle sezone ostvarili dve pobede protiv Fenerbahče.

- Može da bude psihološka prednost, opet ovo je nova sezona i sastavi. Svakako će biti potrebno i koncentracije i zalaganja da nastavimo pozitivan skor - dodao je on.

U ekipu Crvene zvezde se vraća Miloš Teodosić, koji je zbog suspenzije propustio prva dva duela u Evroligi.

- Svi znamo kakav je to majstor, dosta će značiti na tom meču. Uspeli smo bez njega dva puta da slavimo, imamo njega i to je dodatni plus i motivacija za nas - zaključio je Lazić.

