SFEROPULOS PRED IGOKEU: Izuzetno važna utakmica, očekujem da igrači budu potpuno spremni

CRVENA zvezda je pobedila Baskoniju u Evroligi i okreće se obavezama u ABA ligi gde je čeka duel sa Igokeom. Pred meč sa timom iz Laktaša oglasio se trener crveno-belih Janis Sferopulos.

Grčki stručnjak je istakao da je ovaj meč veoma važan za njegovu ekipu, s obzirom na to da u regiolanom takmičenju posle tri kola ima učinak 1-2.

- Izuzetno, izuzetno važna utakmica za nas, i to protiv tima koji zaista igra dobro. Uz sve to, ukoliko im to dopustite, i ne pristupite i ne odigrate utakmicu na pravi način, u stanju su da vam nanesu ozbiljnu štetu i ugroze vas. Očekujem od mojih igrača da svi do jednog budu psihički potpuno spremni za ovu utakmicu - rekao je Sferopulos.

Očekivanja pred meč izneo je i kapiten aktuelnog šampiona ABA lige, Branko Lazić.

- Važna utakmica za nas, sa Igokeom nikada nisu bile lake utakmice u ABA ligi, ova koja sledi ima i dodatnu važnost jer želimo da igramo bolje u regionalnom šampionatu. Tim koji igra dobro na startu sezone, doduše vezali su dva poraza, međutim, poznajemo i ekipu i trenera. Sve to garantuje da nas čeka težak meč. Kako zbog kvaliteta protivnika, tako i zbog važnosti meča jer želimo pobedu. Da bi do nje došli pristup mora da bude apsolutno isti kao na utakmici sa Baskonijom! Pozivam naše navijače da dođu u subotu uveče u Arenu i pruže nam podršku - istakao je Lazić.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Igokea na programu je u subotu od 18.30.

