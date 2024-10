"ĐENKA SE ZAPOSLIO"! Omiljeni Zvezdin Amerikanac pronašao posao i nema veze sa košarkom

Američki košarkaš Čarls Dženkins jedan je od simbola košarkaške renesanse Crvene zvezde tokom prošle decenije, a njegov bivši saigrač Marko Simonović otkrio je malo poznat podatak čime se sad bavi popularni Đenka.

Foto: EPA

Bivši košarkaš rođen pre tri i po decenije u Brukilunu završio je karijeru pretprošle sezone u redovima FMP Železnika, a trenutno je u domovini gde je zaposlen u banci.

- Sjajan momak i moj veliki prijatelj, čuli smo se nedavno, pre nekoliko dana. U Americi je, radi u banci sada, u Njujorku. Radi kao neki savetnik, dobro mu je tamo, super mu je", otkrio je Simonović ovu informaciju gostujući u podkastu "Luka i Kuzma".

Bivši reprezentativac Srbije otkrio je da je prvobitne Dženkinsove zamisli bile da se okuša kao košarkaški trener.

- Često smo u kontaktu, ja sam očekivao da će da proba kao trener u tom koledžu njegovom (prim. aut. Hofstra). Tako mi je nešto pominjao ranije. Znam da je to bila priča, očekivao sam da mi to kaže, a on radi u banci", istakao je on.

