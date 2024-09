MEGA SLAVILA POSLE PREOKRETA: Tim Marka Baraća pobedio FMP u ABA ligi

KOŠARKAŠI Mege pobedili su FMP rezultatom 83:80 (17:24, 21:21, 19:17, 26:18) u meču drugog kola ABA lige.

FOTO: Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Gosti su bolje otvorili meč i posle prve deonice imali su plus sedam (17:24). Sredinom druge deonice "panteri" su imali najvećih plus 11 (19:30), ali se na poluvreme otišlo vođstvom ekipe iz Železnika od plus sedam (38:45).

Tokom treće deonice FMP ponovo stiče dvocifrenu prednost (44:54), ali u poslednjih 10 minuta ulazi sa plus pet (57:62).

Šest i po minuta pre kraja Mega je izjednačila na 68:68, a zatim je sve do finiša meča bilo neizvesno.

Osam sekundi pre kraja domaćin je posle pogođenih slobodnih bacanja Ilije Milijaševića poveo 83:80, a Rebec zatim nije pogodio šut za produžetak.

Najefikasniji u Megi bio je Kosta Kondić sa 20 poena, Filip Jović je dao 19, Bogoljub Marković i Džek Kajil po 12, a Mihailo Petrović 11 poena.

Kod FMP-a najviše se istakao Vojislav Stojanović sa 21 poenom, Ognjen Kuzmić je dao 15 i imao 19 skokova, Matic Rebec 14, a Jovan Novak 11.

Tim Marka Baraća sad ima dve pobede iz dva kola, a FMP je na učinku 1-1.

Mega u trećem kolu gostuje Dubaiju, dok će FMP ugostiti Borac.

