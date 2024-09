"NEĆU ZNATI ZA SEBE"! Boban Marjanović o gostovanju Zvezdi u Evroligi

Novi košarkaš Fenerbahčea Boban Marjanović izjavio je da jedva čeka duel sa Crvenom zvezdom u Beogradu, iako će taj susret izazvati mnogo emocija.

Srpski centar posle devet godina vratio se iz NBA u Evroligu, a poslednji angažman u najjačoj ligi sveta imao je Hjuston Rokitsima.

- Odlučio sam da se vratim u Evroligu jer mislim da je to trenutno najbolji potez za mene. Jedva čekam da igram utakmice, kao ranije, naravno, sada u drugom timu. Košarka je košarka, mi smo profesionalci, bavimo se onime što najviše volimo, tako da jedva čekam da izađem na teren i pokažem ono što znam. Bilo je lepo provesti tih devet godina u NBA ligi, sada sam trenutno ovde, a ko zna, možda ostanem još koju godinu“, rekao je Marjanović za Sport Klub.

Objasnio je i kako njemu sada izgleda evropska košarka.

- Nivo košarke kada sam igrao za Zvezdu i sada je isti. Možda sada ima više viših igrača, ali generalno to je košarka sama po sebi, menjaju se detalji. Na nama je da prihvatimo ta ’pomeranja’, to je nešto što ne možemo da menjamo, moramo da se prilagodimo i izvučemo najbolje što možemo iz njih“, dodao je Bobi.

Prvi put otkako je otišao u NBA ligu, Marjanović je igrati protiv Crvene zvezde, svog bivšeg kluba. Taj susret zakazan je za 15.januar sledeće godine u Beogradskoj areni.

- Naravno, jedva čekam da igram protiv Zvezde. Čeka me mnogo emocija, to ne može niko da sakrije. I sada kada pričam o tome sam nervozan, a kako će biti tek kada se to desi… Mislim da neću znati za sebe nekoliko minuta kada budem ušao u halu, kada se budem zagrevao... Još ću videti sve poznate ljude, one sa kojima sam igrao, radio, naravno, i prijatelje, drugove, to mi daje još veću energiju“, kaže Marjanović.

