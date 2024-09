NI SLOBODA NEĆE U ABA 2 LIGU: Užičani žele da nastupaju samo u KLS-u

PRAVI potres u srpskoj košarci izazvala je danas informacija da je KK Vršac istupio iz ABA 2 lige. Iz regionalnog takmičenja su odmah reagovali i u skladu sa propozicijama uputili poziv užičkoj Slobodi, Radničkom iz Kragujevca i Džokeru iz Sombora.

FOTO: AP

Tas na vagi, bar što se Slobode tiče, prevagnuo je na stranu KLS, što je u razgovoru za zvaničnu stranicu KLS potvrdio direktor Užičana, Ratko Radovanović.

- Istina je da smo mi pred početak sezone poslali dopis u ABA da smo raspoloženi da igramo ukoliko se otvori prostor, ali da ne želimo ništa da plaćamo. Tražili smo rok do petka, međutim, iz lige su istakli da im je to kasno i tu stavljamo tačku na sve priče i špekulacije o našem učešću u regionalnom takmičenju. Ne želimo da plaćamo nešto što nam ne donosi i ne može doneti baš ništa. Koja je svrha plaćanja onda? Kako kažu, ni kesu bombona ne dobiješ - istakao je Radovanović.

Stav Slobode i Radovanovića kao direktora jeste da svi klubovi treba da se usaglase i zauzmu jasan i jedinstven stav koji će da vodi samo ka jednom, a to je profesionalna liga Srbije.

- KLS je prioritet i ne zanima me ništa drugo. ABA liga srpskim klubovima uopšte ne treba. Ako neki klub iz Srbije i bude prvi opet ne može da uđe u elitni rang regionalnog takmičenja. Moraš nekoga izbaciti, verovatno neki naš klub i tu samo gubi srpska košarka. Igrali bismo mi da je besplatna, ali da se razumemo, ja sam za opciju profesionalne srpske lige i to se već jednom mora preseći.

Direktor Slobode smatra da je sazreo trenutak za početak pregovora i rada na formiranju lige već od naredne sezone.

- Ako to stvarno žele klubovi, već sada treba da krenemo da radimo na tome, da bismo naredne sezone imali jaku srpsku ligu, sa ekipama iz ABA. Imamo mi dovoljan broj klubova, negde do 14 i time bismo zadovoljili sve košarkaške centre. Šta bismo dobili? Mnogo, kako na marketingu, posećenosti, interesovanju, promociji, ali i na još većem kvalitetu. Da se ne shvatim pogrešno, mi kvalitet već posedujemo i to je neosporno. Prvih osam klubova iz KLS je jače od pola ABA 2 lige, a donekle i od poslednjeplasiranih u ABA 1 ligi. I zaista nemamo dilemu i želimo da se naš glas i stav jasno čuju – prioritet nam je srpska košarka i domaća liga i tome ćemo uvek težiti - poručio je Ratko Radovanović.

Užičani ne žele u ABA 2 – ne vidimo svrhu plaćanja jer se igra ni za šta https://t.co/ktq2J79Zgk — AdmiralBet Košarkaška liga SRB (@KLSrbije) September 25, 2024

