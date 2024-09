"PLAKAO SAM, A ONDA..." Miloš Teodosić otkrio tajnu njegove čuvene "ozbiljne" face tokom mečeva

Košarkaš Crvene zvezde Miloš Teodosić gostovao je u podkastu "X&Os chat" kod Edina Avdića, a tom prilikom govorio je mnogim aspektima svoje karijere, između ostalog, dotakao se i toga što nikad ne pokazuje emocije tokom igre.

M. Vukadinović

Teodosić je poznat po tome da ne pokazuje emocije tokom meča, a sada je otkrio zbog čega se to dešava.

- To su stvari koje meni drže fokus i pažnju da ne bih pola sata pričao o ne znam ni ja čemu i gubio fokus, pa imam te stvari koje radim da bih bio fokusiran za utakmicu. Ne bih sad detaljisao šta i kako... Kada sam bio mali, ja sam plakao non stop. Kada izgubim basket, ja plačem i kad god gubim sam se ponašao tako i odjednom sam prestao i odlučio da ne želim da pokazujem emocije jer to neko može da iskoristi. I rekao sam da više to neću da radim - ispričao je Teodosić.

