MEKINTAJER OTKRIO: Duško Ivanović je razlog zbog kog sam ovde!

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer otkrio je da je Duško Ivanović najviše uticao na njegovu karijeru.

FOTO: ABA liga/Dubai

- Njegovi ciljevi i oni što želi da ostvari mi je i pomoglo da donesem odluku da dođem. - Za plejmejkera je veoma važan odnos sa trenerom, da imaju isto mišljenje i isto gledaju na određene stvari. Njegovo razmišljanje se poklapa sa mojim. Jago dos Santos je bio MVP i šampion, Miloš Teodosić je jedan od najboljih ikada i uzbuđen sam što igram sa njima. Gledam ih na treninzima, učim te sitnice i veoma sam uzbuđen što ću igrati uz njih. Biće to sjajno - rekao je Kodi Miler-Mekintajer.



On je nosio dres Partizana u sezoni 2020/21 i sada će igrait protiv njih u dresu ljutog rivala, a poznato je da je na "večitom" derbiju atmosfera paklena.- Ne znam šta da očekujem, to je što je. Siguran sam da ću se spremati za utakmicu najbolje što mogu, bila ona derbi ili ne, kontrolisaću ono što je u mojoj moći i truditi se da budem najbolji i onda šta se dogodi, dogodilo se. Ja sam takav kao osoba, imao sam sjajnu godinu u Baskoniji i mnogo ljudi je videlo stvari koje radim oduvek. Nisam radio ništa drugačije, samo sam to radio u Evroligi i svi su me videli. Moram da radim naporno da mi to ne ostane najbolja godina u karijeri - kaže Amerikanac sa bugarskim pasošem.Kao što je rečeno, Baskonija je bila njegov prošli klub i tamo ga je trenirao Duško Ivanović, bivši trener Crvene zvezde.- Svidelo mi se da radim sa Duškom. Kao i svaki drugi odnos, postoje stvari u kojima se slažete i u kojima se ne slažete. Njegov mentalitet je takav da se svaki dan radi naporno, da je pobeđivanje naporno i to je glavna razlika. Kada je došao odmah je znao šta želi. Odmah vam kaže uradio si to uvako, trebalo je onako, a ako radiš kako treba igraćeš, ako ne radiš nećeš igrati. Sve u svemu, bilo mi je sjajno sa njim i imao sam najviše minuta u celom timu, možda i najviše u Evroligi. Duško je razlog zbog koga sam i stigao ovde gde sam, dao mi je pravu ulogu i pravu priliku - rekao je Miler-Mekintajer.

