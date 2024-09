OVO SU ČEKALE "DELIJE": Čović rekao da li Petrušev dolazi u Zvezdu

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je na konferenciji za medije o planovima ekipe, kao i o samom timu i rekao da li će biti novih pojačanja.

Čović je otvoreno rekao da je tim "zatvoren" i da nikoga više neće dovoditi, jedino ako tokom sezone bude neophodno.

- Naša prva utakmica je u nedelju u Dubaiju. Pred nama je vrlo interesantna sezona, biće puno izazova. Mi smo se dobro pripremili za sve to. Imaćemo dosta utakmica, do tog 20. juna 2025. odigraćemo između 85 i 93 utakmice. Biće veliki napor, puno putovanja. završili smo roster sa 16 igrača. Za sada, jer tokom sezone može da dođe do odlazaka i dolazaka. Nemamo u planu i time završavamo špansku sapunicu oko Petruševa. Kao i za Đurišića koji je u SAD - rekao je Čović.

Nije davao prevelika obećanja Čović.

- Ciljevi su odbrana sva tri trofeja, Kup Radivoja Koraća, ABA liga i KLS i pokušaj plasmana u TOP 10 Evrolige. Da li je to već viđeno kao prošle godine, super neka bude viđeno kao i prošle godine kad su pravljeni medijski džumbusi. Plasmani u EL jesu naš cilj, ali moramo biti realni i ići korak po korak - dodao je Čović.

Crvena zvezda će u nedelju 22. odigrati prvi meč ove sezone protiv ekipe Dubaija.

