"NE ŽELIM DA POVERUJEM DA SE TO DESILO": Avramović u šoku zbog Svetislava Pešića, nada se filmskom raspletu

Odluka iskusnog trenera Svetislava Pešića da napusti klupu Srbije i nacionalni tim iznenadila je sve, kako javnost i navijače, tako i igrače.

U momentima velikog uspeha, dok se bronza sa Olimpijskih igara još uvek slavi, Pešić je presekao, a njegova odluka teško je pala i doskorašnjem pleju Partizana Aleksi Avramoviću.

- Treba da se čujem sa njim. Ne želim da poverujem da se to desilo. Ne ja, nego svi igrači - rekao je Aleksa u intervjuu za "Mocart sport".

- On zna koliko znači nama igračima, a i koliko mi značimo njemu. Napravio nas je boljim košarkašima, milina je sarađivati sa njim. Zna on sve šta mislim o njemu. Ne samo o njemu nego i o Draganu Tarlaću, žao mi je što odlazi jer je on bio idealan čovek za tu poziciju direktora. Želim mu sreću u Bajernu, velikoj organizaciji. Njega krasi velika vrlina, smirenost. Jako je smiren i to je njegova karakteristika koja je meni u glavi kada pomislim na njega. Sa svima je napravljena porodična atmosfera jer kada god stigne obaveštenje da se okupljamo, oseti se pozitivna energija. Svi jedva čekamo da se skupimo i družimo. Vratili smo taj legendarni kult, a za to je zaslužan trener i naravno igrači jer svi osećamo ljubav prema državi - rekao je Avramović.

Avramović, koji je odskora postao i novi igrač moskovskog CSKA, ipak veruje u filmski preokret.

- Nadam se da će ostati selektor. Mislim... On sve zna - zaključio je Avramović.

