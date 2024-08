"ULAGANJA U SPORT VEĆA NEGO IKADA!" Danilović: Hvala predsedniku Srbije, uvek je bio uz KSS kad je teško

PREDRAG Danilovića zahvalio se danas na sednici UO KKS državi Srbiji, a naročito predsedniku Republike Srbije, koji je, kako je rekao, uvek bio uz Savez kada je bilo teško.

Foto: N.Paraušić

On je rekao da su ulaganja u sport veća nego ikada i da je to dovelo do ovakvih rezultata kojima se on ponosi.

Na sednici se istaklo da su rezultati Saveza kako timova, tako i reprezentacija bolji nego ikada i da smo za vreme mandata Predraga Danilovića imali 32 medalje, što je neverovatan uspeh, dok se u periodu pre toga tadašnji stručni tim mogao pohvaliti samo jednom medaljom za celu deceniju.

